 Держсекретар США Блінкен відвідає Україну наступного тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2021

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Держсекретар США Блінкен відвідає Україну наступного тижня

Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше відвідає Україну наступного тижня. Він здійснить цей візит на тлі напруженності між Україною та Росією.

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вперше відвідає Україну наступного тижня, цю інформацію він підтвердив у програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS, повідомила його новинна служба у четвер, 29 квітня.

Блінкен відвідає Україну після того, як Росія стягнула велику кількість своїх військ і техніки біля кордонів з Україною та в незаконно анексованому нею Криму, а потім оголосила про їх відведення.

"На кордоні з Україною накопичено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася", - сказав Блінкен у фрагменті інтерв'ю CBS.

Говорячи про наміри президента РФ Володимира Путіна, Блінкен зауважив: "Я не можу сказати вам, що ми знаємо про наміри пана Путіна. Є безліч речей, які він міг би зробити або вирішити не робити".

Він додав, що "те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, очевидно, є рішенням відтягнути частину цих сил, і ми бачили, як деякі з них фактично починають відступати".

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Раніше телеканал CNN повідомляв, що адміністрація президента США готується невдовзі направити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну. За даними телеканалу, цей візит може зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна влітку.

Також візит Блінкена стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського, поки президент США перебуватиме в Європі цього літа, зазначили в CNN.

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