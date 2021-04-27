Держсекретар США Блінкен відвідає Україну наступного тижня

Державний секретар США Ентоні Блінкен вперше відвідає Україну наступного тижня, цю інформацію він підтвердив у програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS, повідомила його новинна служба у четвер, 29 квітня.

Блінкен відвідає Україну після того, як Росія стягнула велику кількість своїх військ і техніки біля кордонів з Україною та в незаконно анексованому нею Криму, а потім оголосила про їх відведення.

"На кордоні з Україною накопичено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася", - сказав Блінкен у фрагменті інтерв'ю CBS.

Говорячи про наміри президента РФ Володимира Путіна, Блінкен зауважив: "Я не можу сказати вам, що ми знаємо про наміри пана Путіна. Є безліч речей, які він міг би зробити або вирішити не робити".

Він додав, що "те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, очевидно, є рішенням відтягнути частину цих сил, і ми бачили, як деякі з них фактично починають відступати".

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Раніше телеканал CNN повідомляв, що адміністрація президента США готується невдовзі направити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну. За даними телеканалу, цей візит може зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна влітку.

Також візит Блінкена стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського, поки президент США перебуватиме в Європі цього літа, зазначили в CNN.

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