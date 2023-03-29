Держборг Німеччини зріс до рекордного рівня

Загальна сума державної заборгованості в перерахунку на одного жителя Німеччини становить 28155 євро, повідомляє статистичне відомство.
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Державний борг Німеччини зріс до рекордного рівня. На кінець 2022 року заборгованість федерального, земельних і муніципальних бюджетів, а також фондів соціального страхування становила загалом близько 237 мільярдів євро. Порівняно з 2021 роком заборгованість зросла на два відсотки.
Як повідомило в середу, 29 березня, федеральне статистичне відомство, у перерахунку на одного мешканця Німеччини загальна сума державної заборгованості становить 28155 євро. Рік тому це було 27922 євро.