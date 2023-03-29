  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Євро банкноти валюта
Фото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Держборг Німеччини зріс до рекордного рівня

Дар'я Нинько
1 год. тому

Загальна сума державної заборгованості в перерахунку на одного жителя Німеччини становить 28155 євро, повідомляє статистичне відомство.

https://p.dw.com/p/4PRnv

Державний борг Німеччини зріс до рекордного рівня. На кінець 2022 року заборгованість федерального, земельних і муніципальних бюджетів, а також фондів соціального страхування становила загалом близько 237 мільярдів євро. Порівняно з 2021 роком заборгованість зросла на два відсотки.

Як повідомило в середу, 29 березня, федеральне статистичне відомство, у перерахунку на одного мешканця Німеччини загальна сума державної заборгованості становить 28155 євро. Рік тому це було 27922 євро.

Читайте також: Інфляція у ФРН незмінна другий місяць поспіль

Причини рекордного держборгу ФРН

Федеральна заборгованість у порівнянні з 2021 роком зросла на 4,6 відсотка. Це сталося насамперед через енергетичну кризу та необхідність підвищеного фінансування у зв'язку з пандемією COVID-19.

Тим часом на земельному рівні заборгованість знизилась на п'ять відсотків. Позитивну динаміку продемонстрували майже всі землі, за винятком Саксонії-Ангальт.

Борги муніципальних бюджетів зросли за рік на 4,4 відсотка.

Читайте також: Війна коштуватиме економіці ФРН в 2023 році 175 млрд євро - IW

Чи змінився Бундесвер за рік війни в Україні

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Завод Tesla під Берліном

Tesla, Apple, Intel: фірми зі США вкладають мільярди у Німеччині

Tesla, Apple, Intel: фірми зі США вкладають мільярди у Німеччині

Рік тому Ілон Маск відкрив під Берліном "гігафабрику" з випуску електромобілів. Чим Німеччина приваблює американські корпорації? І чи не збираються вони йти через дорогу енергію?
Економіка22 березня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Король Великобританії Чарльз ІІІ та його дружина, королева-консорт Камілла, прибули в Берлін. Британський монарх відправився в Німеччину зі своїм першим закордонним візитом у новому статусі.

Перший закордонний візит короля: Чарльз ІІІ прибув у Берлін

Політика58 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Запуск російської ракети "Іскандер-К"

Навіщо Путін розміщує тактичну ядерну зброю у Білорусі

Навіщо Путін розміщує тактичну ядерну зброю у Білорусі

Політика4 год. тому
Російський БТР, витягнутий із річки Ірпінь поблизу села Демидів, яке затопили, аби ускладнити ворожий наступ, квітень 2022

Що з'ясували вчені про вплив війни на водні ресурси України

Що з'ясували вчені про вплив війни на водні ресурси України

Природа й екологія18 год. тому
Юна дівчина біля стіни

Чому вирок за сексуальне насильство спричинив резонанс

Чому вирок за сексуальне насильство спричинив резонанс

Суспільство23 год. тому
external

Експерти про намір Путіна розмістити атомну зброю в Білорусі

Експерти про намір Путіна розмістити атомну зброю в Білорусі

Політика28 березня 2023 р.02:49 хв.
Демонстранти блокують вхід до Лувру, протестуючи проти пенсійної реформи

"Пенсійні протести" у Франції: про що йдеться?

"Пенсійні протести" у Франції: про що йдеться?

Економіка28 березня 2023 р.
Танк Leopard 2

Leopard 2 з Німеччини уже в Україні: що може цей танк

Leopard 2 з Німеччини уже в Україні: що може цей танк

Конфлікти28 березня 2023 р.
На головну сторінку