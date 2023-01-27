День пам'яті жертв Голокосту - попередження від геноциду

27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Німеччина відзначає цей день лише з 1996 року, в Ізраїлі вшанування почалося набагато раніше, але проводиться в інший день.

Організація Об'єднаних Націй: Застереження проти ненависті та расизму

У листопаді 2005 року Генеральна Асамблея ООН резолюцією 60/7 проголосила 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Вона наголосила, що "Голокост, під час якого було вбито третину єврейського народу і незліченну кількість представників інших меншин, слугуватиме застереженням для всіх людей на всі часи про небезпеку ненависті, нетерпимості, расизму та упереджень". Ще до цього такий день пам'яті запровадили Німеччина та низка інших країн.

27 січня 2006 року, у перший Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, генеральний секретар ООН Кофі Аннан сказав: "Унікальну трагедію Голокосту неможливо виправити. Спомин про нього має зберігатися з соромом і жахом доти, доки триватиме людська пам'ять".

Чому 27 січня?

27 січня 1945 року радянська Червона армія звільнила нацистський концентраційний табір смерті "Аушвіц-Біркенау". Солдати знайшли у ньому небагатьох вцілілих, залишки газових камер, тіла вбитих і попіл, залишений після спалення тіл. Лише в "Аушвіці" було вбито близько 1,1 мільйона людей, близько 90 відсотків з яких були євреями - і "Аушвіц" був лише одним з численних місць масових вбивств нацистською Німеччиною в Європі.

Меморіал "Аушвіц": діти, жінки, чоловіки страждали за колючим дротом нацистських концтаборів - для більшості з них визволення прийшло надто пізно Фото: DW/A. Grunau

До завершення Другої світової війни загинули понад шість мільйонів євреїв, а також сотні тисяч сінті та ромів, людей з обмеженими можливостями, політичних опонентів нацистів, людей, переслідуваних як гомосексуали або як злочинці чи "асоціальні елементи", примусових робітників, військовополонених, свідків Єгови та інших, хто став мішенню нацистського терору.

Кофі Аннан наголосив: "Пам'ять - це також запобіжник для майбутнього. Безодня, якої досягли нацистські табори смерті, починалася з ненависті, упереджень та антисемітизму. Пам'ятаючи про ці витоки, ми можемо нагадати собі, що завжди треба бути напоготові, щоби помічати попереджувальні знаки".

Запобігання майбутнім геноцидам

27 січня - це день, коли всі держави-члени ООН повинні згадати чоловіків, жінок і дітей, які зазнали переслідувань і були вбиті. Резолюція 60/7 відкидає всі форми заперечення Голокосту. Вона підтримує розвиток освітніх програм, спрямованих на збереження пам'яті про Голокост, і покликана сприяти запобіганню геноцидів у майбутньому.

Посилаючись на Загальну декларацію прав людини, резолюція засуджує всі форми "релігійної нетерпимості, підбурювання, переслідування або насильства щодо осіб чи громад на підставі їхнього етнічного походження або релігійних переконань" у всьому світі.

Вшанування в Ізраїлі: Йом га-Шоа

В Ізраїлі центральним днем пам'яті жертв Голокосту є не 27 січня, а національний день пам'яті Йом га-Шоа, який зазвичай припадає на квітень. Протягом двох хвилин по всій країні виють сирени та зупиняється весь транспорт - як громадський, так і приватний. Люди протягом цих двох хвилин мовчать, віддаючи шану загиблим і згадуючи їх. Міжнародний термін "Голокост" походить з грецької мови і означає "повністю спалений". В Ізраїлі Голокост називають "Шоа", що у перекладі означає "катастрофа".

Йом га-Шоа 28 квітня 2022 року: ізраїльтяни вшановують пам'ять жертв Голокосту Фото: Tomer Neuberg/JINI/Xinhua/IMAGO

"День пам'яті жертв Голокосту і єврейського героїзму" вперше відзначався у 1951 році, на законодавчому рівні його було закріплено у 1959 році. Цей день припадає на місяць нісан за єврейським календарем. Саме у квітні 1943 року розпочалося повстання у Варшавському гетто. За єврейською традицією, День пам'яті починається ще напередодні ввечері. Під час пам'ятних церемоній запалюють шість факелів, що символізують шість мільйонів вбитих євреїв. Вранці відбуваються подальші заходи у меморіальному комплексі "Яд Вашем".

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На Йом га-Шоа в Польщі також відбувається традиційний пам'ятний марш між першим табором "Аушвіц І" і розташованим на відстані близько трьох кілометрів від нього табором знищення "Аушвіц-Біркенау", де було вбито найбільше людей. У цьому "Марші живих" зазвичай беруть участь тисячі молодих євреїв. Під час пандемії коронавірусу вшанування пам'яті жертв Голокосту відбулося віртуально.

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День пам'яті жертв Голокосту в Німеччині

У ФРН лише у 1996 році - через пів століття з часу закінчення Другої світової війни та перемоги союзників над гітлерівською Німеччиною - тодішній федеральний президент країни Роман Герцоґ (Roman Herzog) оголосив 27 січня Днем пам'яті жертв націонал-соціалізму. Відтоді прапори на державних будівлях у Німеччині в цей день приспущені. У багатьох школах учні цю тему вивчають на уроках.

З 1996 року година пам'яті жертв націонал-соціалізму проводиться в німецькому парламенті - у сам День пам'яті або в один з найближчих до нього днів. Якщо в перші кілька років з промовами виступали переважно німецькі політики, то згодом про пережите членам Бундестагу розповідала велика кількість людей, які пережили Голокост, а також політики з інших країн: з Ізраїлю, США, Польщі, Франції, Іспанії, Нідерландів, Чехії, Угорщини, Росії чи Великобританії. Вони ділилися зворушливими спогадами і давали настанови. "Ніколи більше! Ніколи більше!" - вигукував голова ізраїльського парламенту Міккі Леві у 2022 році.

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У 2011 році перед німецьким Бундестагом вперше виступила представниця меншини сінті та ромів Зоні Вайш, а в 2017 році - двоє родичів жертв нацистської програми "евтаназія" - спланованого вбивства людей з важкими хворобами або інвалідністю. Цьогорічне вшанування вперше зосереджене насамперед на людях, які зазнали переслідувань за часів націонал-соціалізму через свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність.