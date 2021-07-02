 Делегація РФ перервала засідання ПА ОБСЄ через резолюції щодо Криму та Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

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Новини

Делегація РФ перервала засідання ПА ОБСЄ через резолюції щодо Криму та Білорусі

Суперечка у парламентській асамблеї ОБСЄ спалахнула щодо резолюцій стосовно Криму та Білорусі. Глава делегації Росії закидає порушення регламенту.

ОБСЄ

Делегація Росії у парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) перервала участь у засіданні у Відні. Про це у вівторок, 6 липня, повідомив голова делегації РФ у ПА ОБСЄ Петро Толстой. Він звинуватив міжпарламентську організацію в порушенні регламенту та у "політизованих рішеннях".

"Якщо хочете ухвалювати політизовані рішення, ми в цьому брати участь не можемо", - цитує Толстого агенція "Інтерфакс". За словами Толстого, були порушені правила того, що рішення ухвалюються двома третинами голосів членів асамблеї, а не двома третинами депутатів, які беруть участь в засіданні в режимі онлайн або очно.

Суперечка щодо резолюцій по Криму та Білорусі

Суперечка спалахнула навколо двох резолюцій. Так, одна з них стосувалася оцінок дій РФ щодо України і Криму, друга засуджувала дії режиму Олександра Лукашенка стосовно білоруської опозиції. Документи підтримали 126 і 122 члена асамблеї відповідно. На думку Москви, це суперечило регламенту.

Нідерланди: більшість віддала голоси за резолюцію щодо Мінська

Тим часом рішення вже прокоментували в офіційному акаунті в Twitter, що належить делегації Нідерландів у парламентській асамблеї ОБСЄ.

"Сьогодні ПА ОБСЄ проголосувала за включення термінового питання, порушеного Фарах Карімі, щодо Білорусі до порядку денного пленарного засідання, і більшість віддала голоси за резолюцію", - йдеться у повідомленні. "Білоруська влада має припинити придушення власного народу і звільнити всіх політичних в'язнів", - наголошується далі.

До складу асамблеї входять 323 парламентаря з 57 держав.

Сесія ПА ОБСЄ проходила з 30 червня до 6 липня у гібридному, очно-дистанційному форматі. Толстой брав участь у засіданні у Відні.

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