Делегація РФ перервала засідання ПА ОБСЄ через резолюції щодо Криму та Білорусі

Суперечка у парламентській асамблеї ОБСЄ спалахнула щодо резолюцій стосовно Криму та Білорусі. Глава делегації Росії закидає порушення регламенту.
Делегація Росії у парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) перервала участь у засіданні у Відні. Про це у вівторок, 6 липня, повідомив голова делегації РФ у ПА ОБСЄ Петро Толстой. Він звинуватив міжпарламентську організацію в порушенні регламенту та у "політизованих рішеннях".
"Якщо хочете ухвалювати політизовані рішення, ми в цьому брати участь не можемо", - цитує Толстого агенція "Інтерфакс". За словами Толстого, були порушені правила того, що рішення ухвалюються двома третинами голосів членів асамблеї, а не двома третинами депутатів, які беруть участь в засіданні в режимі онлайн або очно.
Суперечка спалахнула навколо двох резолюцій. Так, одна з них стосувалася оцінок дій РФ щодо України і Криму, друга засуджувала дії режиму Олександра Лукашенка стосовно білоруської опозиції. Документи підтримали 126 і 122 члена асамблеї відповідно. На думку Москви, це суперечило регламенту.
Тим часом рішення вже прокоментували в офіційному акаунті в Twitter, що належить делегації Нідерландів у парламентській асамблеї ОБСЄ.
"Сьогодні ПА ОБСЄ проголосувала за включення термінового питання, порушеного Фарах Карімі, щодо Білорусі до порядку денного пленарного засідання, і більшість віддала голоси за резолюцію", - йдеться у повідомленні. "Білоруська влада має припинити придушення власного народу і звільнити всіх політичних в'язнів", - наголошується далі.
До складу асамблеї входять 323 парламентаря з 57 держав.
Сесія ПА ОБСЄ проходила з 30 червня до 6 липня у гібридному, очно-дистанційному форматі. Толстой брав участь у засіданні у Відні.
Парламентські вибори у Білорусі пройшли з порушенням головних свобод виборців, заявляють спостерігачі ОБСЄ. Президент країни вважає, що якщо Захід не визнає результати виборів це свідчитиме про його заангажованість.
Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі закликав білоруську владу не порушувати прав людини та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.