Вирок Віктору Бабарику: у ЄС і ФРН критикують владу Білорусі

Оголошений у вівторок, 6 липня, вирок суду в Мінську щодо екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика спричинив шквал критики в ЄС і, зокрема, в Німеччині.

"Злочин" Бабарика полягав лише у тому, що він "відкрито висловив свою думку, спробував стати суперником Лукашенка на виборах", - зазначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, який є постійним доповідачем Європарламенту щодо Білорусі. "Ми маємо справу з диктаторським режимом і з особистістю, яка ненавидить інших і думає тільки про себе і свою сім'ю, тобто про сім'ю Лукашенка", - зазначив Ауштрявічюс. Після арешту Бабарика в травні 2020 року Ауштрявічюс узяв шефство над білоруським політиком.

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Ауштрявічюс також заявив у розмові з DW, що Євросоюз буде змушений посилювати санкції проти режиму в Мінську, і це може статися вже до кінця літа.

"Закривши свої ринки, закривши свою інфраструктуру, ми, напевно, завдали б цьому режиму серйозного удару. І тоді розмова з ним була б зовсім інакшою, тоді й діалог з демократичною опозицією міг би початися. В економічному плані ми повинні посилювати заходи. Тільки розмовляючи такою мовою, ми змусимо режим зрозуміти, що допущені ним помилки слід виправляти", - заявив Ауштрявічюс.

"Ми стежимо за ситуацією"

З осудом дій білоруської влади виступила також і уповноважена уряду Німеччини з питань прав людини й гуманітарної допомоги Бербель Кофлер (Bärbel Kofler). "Свавільний вирок у рамках показового процесу над Віктором Бабариком ще раз показує, що режим в Білорусі не зупиняється ні перед жодними засобами репресій у своїх діях проти опозиційних політиків. Пан Бабарико обстоював свою позицію попри масштабні залякування і не визнав себе винним. Здійснення політичних прав не є злочином, політичні в'язні повинні бути звільнені. У Білорусі має запанувати верховенство права, Білорусь мусить дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", - наголосила Кофлер.

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"Сподіваюся, що в середньостроковій перспективі нам вдасться домогтися його звільнення", - заявив DW депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Петер Гайдт (Peter Heidt).

Німецький парламентарій також взяв символічне шефство над Віктором Бабарикою, щоб "підтримати його і чітко дати зрозуміти уряду Лукашенко, що ми стежимо за ситуацією, і що вони не можуть просто так садити в тюрму кого завгодно". За словами Гайдта, в Білорусі, на жаль, немає вільної юстиції, незалежних судів.

Фактор Росії

Тим часом депутат Бундестагу, соціал-демократ Карл-Гайнц Бруннер (Karl-Heinz Brunner), який взяв шефство над сином Бабарика Едуардом, який теж майже рік перебуває в попередньому ув'язненні, упевнений у тому, що без підтримки Росії нинішні події в Білорусі були б неможливі.

"Для Володимира Путіна Білорусь - це не інструмент тиску, а просто-таки можливість повернути у свою сферу впливу, у сферу впливу Російської Федерації ще одну країну, тобто відновити старий Радянський Союз", - заявив у коментарі DW Бруннер.