ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP

Казино підозрюють у відмиванні російських грошей. Його реальними власниками є громадяни РФ.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали номінального власника компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

"Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни", - йдеться у повідомленні ДБР у четвер, 9 січня, та додається, що зв'язки цього онлайн-казино з представниками РФ і російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб'єктами, підтверджені документально.

За даними слідства, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію, та тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив час із реальними власниками казино, які є громадянами Росії.

"Пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України. Особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах", - ідеться у повідомленні.

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У ДБР нагадали, що на підставі зібраних доказів про підозри у відмиванні грошей з РФ повідомили фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торговельної марки й доменного імені. Суд заочно обрав їм запобіжні заходи.

Підозру в пособництві державі-агресору вручили топменеджеру контролюючого органу - голові Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івану Рудому. Суд узяв главу КРАІЛ під варту.

Крім того, суд вирішив арештувати на рахунках "PIN-UP" понад 2,6 мільярда гривень. Зараз уповноважені органи вживають заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід України.