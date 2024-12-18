  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
Закон і правоУкраїна

ДБР затримало главу Комісії з регулювання азартних ігор

Дмитро Шварц
18 грудня 2024 р.

Голову КРАІЛ Івана Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

https://p.dw.com/p/4oI79
Онлайн-казино
За даними ЗМІ, Рудого затримали "через підтримку діяльності російського онлайн-казино"Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали вранці середи, 18 грудня, голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Як повідомляють "Українська правда" та "Укрінформ" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, його затримали "через підтримку діяльності російського онлайн-казино".

Під час обшуку в Рудого нібито знайшли чималу кількість наркотиків.

Згодом у ДБР офіційно підтвердили це повідомлення. Рудого підозрюють в пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

"Під час досудового розслідування ДБР було встановлено, що очолювана ним установа видала та за вказівками якого навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору. Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян", - ідеться в повідомленні. 

Раніше цього місяця ДБР повідомило про підозру власникам і топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, яким інкримінували відмивання грошей з РФ. 

Ситуація з онлайн-казино в Україні

У квітні в Україні заборонили онлайн-казино для військовослужбовців. А на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, що ліквідовує КРАІЛ до 1 квітня 2025 року та запроваджує посилений контроль за сферою грального бізнесу, насамперед азартними іграми та лотереями. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Фігуранти запровадили проведення азартних ігор у казино

Керівництво держлотерей підозрюють в організації нелегальних азартних ігор

Керівництво держлотерей підозрюють в організації нелегальних азартних ігор

Не маючи ліцензії на азартні ігри, фігуранти впровадили програмне забезпечення на підконтрольних вебресурсах лотерей, кажуть в Офісі генпрокурора.
Закон і право27 квітня 2024 р.
Глава уряду Денис Шмигаль

НАЗК: Шмигаль підставив викривача корупції у комісії з азартних ігор

НАЗК: Шмигаль підставив викривача корупції у комісії з азартних ігор

Нацагентство із запобігання корупції склало протокол про порушення прем'єр-міністром анонімності викривача. Денису Шмигалю погрожують штрафом і відстороненням. В уряді називають заяви НАЗК маніпуляціями.
Корупція11 січня 2024 р.
external

Казино, букмекери, азартні ігри: як позбутися залежності - "Європа у фокусі" (04.03.2024)

Казино, букмекери, азартні ігри: як позбутися залежності - "Європа у фокусі" (04.03.2024)

Греція: чому журналісти "під прицілом". Україна: як бодай на мить забути про війну. Італія: де шукають "діаманти землі" - трюфелі. Боснія: як позбутися залежності від азартних ігор. Франція: освітлення вулиць одним кліком.
Суспільство4 березня 2024 р.25:51 хв.
Більше публікацій