ДБР затримало главу Комісії з регулювання азартних ігор

Голову КРАІЛ Івана Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали вранці середи, 18 грудня, голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Як повідомляють "Українська правда " та "Укрінформ " з посиланням на джерела в правоохоронних органах, його затримали "через підтримку діяльності російського онлайн-казино".

Під час обшуку в Рудого нібито знайшли чималу кількість наркотиків.

Згодом у ДБР офіційно підтвердили це повідомлення. Рудого підозрюють в пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

"Під час досудового розслідування ДБР було встановлено, що очолювана ним установа видала та за вказівками якого навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору. Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян", - ідеться в повідомленні.

Раніше цього місяця ДБР повідомило про підозру власникам і топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, яким інкримінували відмивання грошей з РФ.

Ситуація з онлайн-казино в Україні

У квітні в Україні заборонили онлайн-казино для військовослужбовців. А на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, що ліквідовує КРАІЛ до 1 квітня 2025 року та запроваджує посилений контроль за сферою грального бізнесу, насамперед азартними іграми та лотереями.