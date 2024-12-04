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Рада ліквідує КРАІЛ і посилює контроль за гральним бізнесом

Валерій Сааков
4 грудня 2024 р.

Схвалений закон ліквідовує КРАІЛ та запроваджує посилений контроль за гральним бізнесом, повідомили в депкорпусі.

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В Україні посилюють контроль за сферою грального бізнесу, насамперед азартними іграми та лотереямиФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт 9256-д, що ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та запроваджує посилений контроль за сферою грального бізнесу, насамперед азартними іграми та лотереями. Про ухвалення відповідного нормативного акту повідомили у Telegram голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики народний депутат від фракції "Слуги народу" Данило Гетманцев, а також представник фракції "Голосу" нардеп Ярослав Железняк. Обидва законодавці належать до групи ініціаторів цього нормативного акту.

За словами Железняка, ухвалення цього законопроєкту підтримали 239 народних обранців. Нормативний акт передбачає створення до 1 квітня 2025 року нового уповноваженого органу та визначення міністерства, що формуватиме політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Закон також забороняє рекламу азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та містить заборону на спонсорство, крім спонсорства спорту. 

Задля покращення ефективності боротьби з лудоманією пропонується блокувати нелегальні вебсайти, посилити вимоги до організаторів та доповнити підстави для анулювання ліцензії, вказав Гетманцев.

Безготівкові розрахунки дозволятимуться лише через банки, а використання інших платіжних послуг заборонятиметься. Також забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою, пояснив Железняк.

Що стосується законодавства про держлотереї, то його вдосконалять, встановивши аналогічні вимоги щодо структури власності, критеріїв бездоганної ділової репутації, розрахунків та інші вимоги, як і до організаторів азартних ігор, додав Гетманцев. 

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