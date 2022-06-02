 Данці на референдумі проголосували за приєднання до оборонної політики ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2022

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Новини

Данці на референдумі проголосували за приєднання до оборонної політики ЄС

Враховуючи результати референдуму, Данія зможе тепер спрямовувати своїх солдатів для участі у військових місіях ЄС та допомагати партнерам у розробці нових систем озброєнь.

Копенгаген

Копенгаген

Дві третіх населення Данії (66,9%) висловилися на референдумі 1 червня за скасування винятку, який дозволяє державі не брати участі в оборонній співпраці Європейського Союзу. За збереження цього положення виступили 33,1 відсотка. Результати голосування оголосила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Право голосу мали 4,3 мільйона громадян. Явка становила 65,8 відсотка. Напередодні "за" участь у Спільній політиці оборони та безпеки ЄС висловились 11 з 14 політичних партій, включно з правлячими соціал-демократами.

За результатами референдуму, Данія зможе, зокрема підключати своїх солдатів до військових місій ЄС та допомагати партнерам в розробці нових систем озброєнь. Досі країна залучалась лише до цивільних місій Євросоюзу та була єдиним із 27 членів ЄС, який не брав участі у формуванні спільної оборонної політики. Цієї позиції Данія дотримувалась протягом 30 років.

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"Чіткий сигнал Путіну"

Фредеріксен оголосила про рішення провести референдум на початку березня, через 10 днів після початку війни в Україні.

Після оголошення результатів голосування вона сказала: "Данія направила дуже важливий сигнал своїм союзникам в Європі і НАТО, а також (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну. Ми показуємо, що коли Путін вторгається у вільну країну та загрожує стабільності в Європі, ми посилюємо підтримку один одного".

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), реагуючи на результати референдуму, висловила впевненість, що це рішення "принесе користь як Данії, так і ЄС".

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