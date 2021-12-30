Данілов про санкції до Порошенка: Голосів буде більше ніж достатньо

У Раді національної безпеки та оборони України буде більше ніж достатньо голосів для підтримки рішення про запровадження санкцій щодо п'ятого президента України Петра Порошенка в разі надходження відповідного подання, заявив секретар РНБО Олексій Данілов у четвер, 30 грудня.

"Для того, щоб рішення було прийнятим потрібно дві третини голосів. Якщо такий документ (щодо накладення санкції - Ред.) з'явиться, я думаю, що голосів буде більше ніж достатньо", - сказав Данілов на брифінгу у відповідь на питання, чи обговорювалося на засіданні РНБО питання накладення санкцій на Порошенка.

За словами Данілова, наразі подання щодо введення санкцій проти Порошенка до РНБО не надходили. "Якщо такі документи надійдуть від інституцій, які мають на це право, тоді ми обов'язково ці питання розглянемо", - додав він.

Справа проти Порошенка

20 грудня Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Росії. За даними слідства, експрезидент за державні кошти придбав вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках, чим "поставив енергетичну сферу України в залежність від РФ та терористичних організацій". У разі доведення провини Порошенку загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Захист Порошенка припускає, що РНБО може застосувати щодо їхнього клієнта санкції та арештувати його активи. Адвокати вважають, що саме для того, аби накласти санкції на Порошенка у підозрі з’явилася стаття щодо фінансування тероризму.

Нагадаємо, що 23 грудня Порошенко не з'явився на допит у ДБР. Згодом, за даними ЗМІ, за клопотанням Офісу генерального прокурора суд дозволив затримати Порошенка. Нині політик перебуває за межами України.

У цій же справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу в держзраді підозрюють Віктора Медведчука - одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя", а також відомого у вугільній промисловості бізнесмена Сергія Кузяру. Крім цього, в організації незаконних поставок вугілля з окупованих територій підозрюють ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.