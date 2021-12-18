 Данія планує орендувати у Косові понад 300 тюремних камер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Данія планує орендувати у Косові понад 300 тюремних камер

Данія уклала попередню угоду з Косовом про оренду у балканській країні понад 300 камер у в'язницях. Туди мають перевести нелегальних мігрантів, яких не можна повернути додому.

Gefängnis Waldheim

Косово і Данія досягли попередньої домовленості про оренду скандинавською країною 326 тюремних камер. Про це повідомляється у суботу, 18 грудня, з посиланням на міністерства юстиції Данії та Косова. 

У Косові зазначили, що угода, яку сторони мають намір підписати наступного тижня, діятиме 10 років і передбачатиме оренду в'язничних камер, розташованих на території Косова. Згідно з попередніми домовленостями, до Косова переведуть лише "не небезпечних ув'язнених" з Данії. За даними dpa, ідеться про нелегальних мігрантів, які нині утримуються в Данії, але яких через різні причини не можна повернути в країни їх походження. При цьому не уточнюється, як саме і ким управлятмуться орендовані у в'язницях камери. 

Читайте також:  Міністр юстиції повідомив про перший продаж колонії в Україні

За попередніми домовленостями, балканська країна отримає за угодою 210 мільйонів євро, з яких фінансуватимуться косівської система правосуддя та проєкти з відновлюваної енергетики, зазначає AP.

Уряд Данії сподівається, що проєкт на зменшення заповненості в'язниць дозволить розвантажити тюремну систему Данії на 326 місць у період з 2022 до 2025 року, ідеться у заяві мін'юсту Данії.

Згідно з офіційними даними, кількість ув'язнених у Данії зросла на 19 відсотків з 2015 року і сягнула понад 4 тисячі на початок 2021 року. Станом на 2020 рік у Косові утримувались 1642 ув'язнених, що становить 97 відсотків заповненості пенітенціарних установ, згідно з базою даних World Prison Brief від Лондонського університету.

Дивитись відео 02:48

Через коронавірус звільняють тисячі ув'язнених (09.04.2020)

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    183 заклади

    Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Кімната на одного

    Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Чим озброєна охорона?

    Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Скільки засуджених сидять в Німеччині?

    Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Салат з секретом

    Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Робота за бажанням

    Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Покарання для підлітків

    Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Концерт з аншлагом

    Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Фітнес для пенсіонерів

    А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    В'язниця класу "люкс"

    Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.

    Автор: Єфім Шуман


DW.COM

Затриманій у Мінську росіянці Софії Сапезі загрожує шість років ув'язнення

Софію Сапегу разом із Романом Протасевичем зняли з літака у Білорусі ще в травні 2021 року. Їй інкримінують "розпалювання ворожнечі" і можуть кинути за ґрати на шість років.  

Штурм в'язниці в Нігерії: втекли майже 2 тисячі в'язнів

Озброєні кулеметами та гранатометами бойовики напали на в'язницю у Нігерії та намагались захопити арсенал зброї. Під час штурму втекли 1844 в'язні.  

У Данії хочуть зобов'язати мігрантів працювати

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що мігрантам та біженцям доведеться працювати для отримання державної допомоги.  

Реклама

Докладно

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Якою буде реакція ЄС, якщо РФ нападе на Україну?

Саміт ЄС одностайно пригрозив Росії потужними санкціями у разі подальшої агресії проти України.  

Нині 80 відсотків усього українського легпрому працює за давальницькою схемою на Європу і США

Як Україна вдягає Європу (відео)

Україна шиє одяг для відомих модних брендів, але придбати його можна лише в Європі. Чому невигідно шити для українців?  