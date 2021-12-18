Данія планує орендувати у Косові понад 300 тюремних камер

Косово і Данія досягли попередньої домовленості про оренду скандинавською країною 326 тюремних камер. Про це повідомляється у суботу, 18 грудня, з посиланням на міністерства юстиції Данії та Косова.

У Косові зазначили, що угода, яку сторони мають намір підписати наступного тижня, діятиме 10 років і передбачатиме оренду в'язничних камер, розташованих на території Косова. Згідно з попередніми домовленостями, до Косова переведуть лише "не небезпечних ув'язнених" з Данії. За даними dpa, ідеться про нелегальних мігрантів, які нині утримуються в Данії, але яких через різні причини не можна повернути в країни їх походження. При цьому не уточнюється, як саме і ким управлятмуться орендовані у в'язницях камери.

Читайте також: Міністр юстиції повідомив про перший продаж колонії в Україні

За попередніми домовленостями, балканська країна отримає за угодою 210 мільйонів євро, з яких фінансуватимуться косівської система правосуддя та проєкти з відновлюваної енергетики, зазначає AP.

Уряд Данії сподівається, що проєкт на зменшення заповненості в'язниць дозволить розвантажити тюремну систему Данії на 326 місць у період з 2022 до 2025 року, ідеться у заяві мін'юсту Данії.

Згідно з офіційними даними, кількість ув'язнених у Данії зросла на 19 відсотків з 2015 року і сягнула понад 4 тисячі на початок 2021 року. Станом на 2020 рік у Косові утримувались 1642 ув'язнених, що становить 97 відсотків заповненості пенітенціарних установ, згідно з базою даних World Prison Brief від Лондонського університету.

Дивитись відео 02:48 Через коронавірус звільняють тисячі ув'язнених (09.04.2020)