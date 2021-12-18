Данія планує орендувати у Косові понад 300 тюремних камер

Косово і Данія досягли попередньої домовленості про оренду скандинавською країною 326 тюремних камер. Про це повідомляється у суботу, 18 грудня, з посиланням на міністерства юстиції Данії та Косова.
У Косові зазначили, що угода, яку сторони мають намір підписати наступного тижня, діятиме 10 років і передбачатиме оренду в'язничних камер, розташованих на території Косова. Згідно з попередніми домовленостями, до Косова переведуть лише "не небезпечних ув'язнених" з Данії. За даними dpa, ідеться про нелегальних мігрантів, які нині утримуються в Данії, але яких через різні причини не можна повернути в країни їх походження. При цьому не уточнюється, як саме і ким управлятмуться орендовані у в'язницях камери.
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За попередніми домовленостями, балканська країна отримає за угодою 210 мільйонів євро, з яких фінансуватимуться косівської система правосуддя та проєкти з відновлюваної енергетики, зазначає AP.
Уряд Данії сподівається, що проєкт на зменшення заповненості в'язниць дозволить розвантажити тюремну систему Данії на 326 місць у період з 2022 до 2025 року, ідеться у заяві мін'юсту Данії.
Згідно з офіційними даними, кількість ув'язнених у Данії зросла на 19 відсотків з 2015 року і сягнула понад 4 тисячі на початок 2021 року. Станом на 2020 рік у Косові утримувались 1642 ув'язнених, що становить 97 відсотків заповненості пенітенціарних установ, згідно з базою даних World Prison Brief від Лондонського університету.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
183 заклади
Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Кімната на одного
Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Чим озброєна охорона?
Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Скільки засуджених сидять в Німеччині?
Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Салат з секретом
Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Робота за бажанням
Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Покарання для підлітків
Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Концерт з аншлагом
Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Фітнес для пенсіонерів
А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
В'язниця класу "люкс"
Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.
Автор: Єфім Шуман