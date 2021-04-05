Штурм в'язниці в Нігерії: втекли майже 2 тисячі в'язнів

Озброєні кулеметами та гранатометами бойовики напали на в'язницю у Нігерії та намагались захопити арсенал зброї. Під час штурму втекли 1844 в'язні.
У Нігерії озброєні бойовики у понеділок, 5 квітня, штурмували в'язницю у штаті Імо та звільнили 1844 ув'язнених. За даними місцевої влади, штурм почався близько другої години ночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та війскових.
Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.
Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.
За словами свідків, бойовики вбивали всіх, хто траплявся на їхньому шляху.
Нападники пересувалися на мотоциклах і вбивали чоловіків і жінок, які збирали врожай на рисових полях.