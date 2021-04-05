 Штурм в′язниці в Нігерії: втекли майже 2 тисячі в′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

Штурм в'язниці в Нігерії: втекли майже 2 тисячі в'язнів

Озброєні кулеметами та гранатометами бойовики напали на в'язницю у Нігерії та намагались захопити арсенал зброї. Під час штурму втекли 1844 в'язні.

Військові нігерійської армії

Військові нігерійської армії

У Нігерії озброєні бойовики у понеділок, 5 квітня, штурмували в'язницю у штаті Імо та звільнили 1844 ув'язнених. За даними місцевої влади, штурм почався близько другої години ночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та війскових.

Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.

Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.

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