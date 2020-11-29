 У Нігерії озброєні нападники викрали десятки школярів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

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Новини

У Нігерії озброєні нападники викрали десятки школярів

Один із працівників школи та деякі учні змогли втекти. Решту викрадених дітей вивезли до сусіднього лісу.

У Нігерії озброєні нападники викрали сотні школярів

У Нігерії озброєні нападники викрали сотні школярів, архівне фото

Озброєні нападники ввечері у вівторок, 16 лютого, напали на школу у центральній частині Нігерії та викрали понад 40 осіб. Серед викрадених - щонайменше 27 школярів, повідомляє агенція AP з посиланням на губернатора штату Нігер, де стався напад.

Початково інформаційне агентство AFP з посиланням на офіційні джерела Нігерії повідомляло про те, що зловмисниками було викрадено "сотні" учнів, утім, згодом, ця інформація була уточнена у бік зменшення.

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Напад стався у громаді Кагара в штаті Нігер, що на заході й у центрі країни. Всього місцеву школу відвідують близько тисячі учнів. Одного учня застрелили під час нападу, а декільком працівникам школи та учням вдалося втекти. Решту викрадених бойовики вивели до сусіднього лісу. Вважається, що нападники, які були одягнуті у військову форму, є членами злочинної банди. 

Президент Нігерії Мохаммаду Бухарі розпорядився розпочати спецоперацію зі звільнення викрадених бойовиками учнів із залученням військових та поліції. Станом на ранок четверга, 18 лютого, про звільнення викрадених людей інформації не надходило. 

У грудні 2020 року на північному заході Нігерії було викрадено понад 300 дітей. Бойовики ісламістського угруповання "Боко Харам" взяли на себе відповідальність за цей напад.

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