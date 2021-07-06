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"Боко Харам"

"Боко Харам" - ісламістське терористичне угруповання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Боко Харам".

Ісламістське терористичне угруповання "Боко Харам" діє переважно на півночі Нігерії, але також у сусідніх країнах - Чаді, Нігері та Камеруні. Своєю метою "Боко Харам" називає запровадження шаріату на території Нігерії. Ця організація виступає проти західної освіти та культури. Бойовики "Боко Харам" часто викрадають жінок та дівчат, тримають їх в сексуальному рабстві або примушують до шлюбу. Також їх використовують як терористок-смертниць. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Нігерії бойовики знову викрали понад сто школярів

У Нігерії бойовики знову викрали понад сто школярів 06.07.2021

Група бойовиків скоїла напад на баптистську середню школу на північному сході країни. Це вже десятий напад з масовими викраденнями з грудня 2020 року в цій частині Нігерії.
У Нігерії озброєні нападники викрали десятки школярів

У Нігерії озброєні нападники викрали десятки школярів 17.02.2021

Один із працівників школи та деякі учні змогли втекти. Решту викрадених дітей вивезли до сусіднього лісу.

У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян

У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян 29.11.2020

Нападники пересувалися на мотоциклах і вбивали чоловіків і жінок, які збирали врожай на рисових полях.
У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів

У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів 10.06.2020

За словами свідків, бойовики вбивали всіх, хто траплявся на їхньому шляху.
У Африці через спалах насильства закриті тисячі шкіл

У Африці через спалах насильства закриті тисячі шкіл 23.08.2019

У країнах Центральної та Західної Африки майже два мільйони дітей не відвідують школу. Освітні заклади закриті через спалахи насильства, кажуть у ЮНІСЕФ.
У Нігерії бойовики Боко Харам вбили щонайменше 65 людей

У Нігерії бойовики "Боко Харам" вбили щонайменше 65 людей 28.07.2019

Бойовики ісламістського угруповання "Боко Харам" атакували поселення в нігерійському штаті Борно. Внаслідок нападу загинули 65 людей і ще десять отримали поранення, заявив представник місцевої влади.
Смертники підірвали себе в Нігерії, понад 30 загиблих

Смертники підірвали себе в Нігерії, понад 30 загиблих 17.06.2018

Крім нападу смертників стріляли з гранатомета. Схожі напади чинить "Боко Харам".

Теракт у Нігерії: десятки загиблих внаслідок вибухів біля мечеті

Теракт у Нігерії: десятки загиблих внаслідок вибухів біля мечеті 01.05.2018

Два вибухи пролунали біля мечеті в нігерійському місті Мубі. Внаслідок терористичного акту загинули щонайменше 24 особи.
ЮНІСЕФ: За п'ять років Боко Харам викрало понад тисячу дітей

ЮНІСЕФ: За п'ять років "Боко Харам" викрало понад тисячу дітей 13.04.2018

Понад тисячу дітей було викрадено бойовиками "Боко Харам" з 2013 року в Нігерії, заявили в ЮНІСЕФ. Крім того, було вбито майже 2300 вчителів і зруйновано майже півтори тисячі шкіл.
Через напад Боко Харам в Нігерії загинуло 18 людей

Через напад "Боко Харам" в Нігерії загинуло 18 людей 02.04.2018

Бійці терористичного угрупування "Боко Харам" атакували військову базу та два села біля міста Майдугурі на півночі Нігерії. Загинуло щонайменше 18 людей і понад 80 отримали поранення.
Нігерія: З полону Боко Харам звільнили 101 дівчину

Нігерія: З полону "Боко Харам" звільнили 101 дівчину 21.03.2018

Уряд Нігерії заявляє, що викуп за дівчат бойовикам не платили. Звільнення триває.
Влада Нігерії заявила про звільнення з полону ісламістів понад тисячі людей

Влада Нігерії заявила про звільнення з полону ісламістів понад тисячі людей 27.02.2018

Нігерійські і камерунські військові під час спільної операції визволили з полону терористичного угрупування "Боко Харам" понад тисячу людей, повідомили в армії Нігерії.

У Нігерії після нападу ісламістів на школу зниклими вважають десятки дівчат

У Нігерії після нападу ісламістів на школу зниклими вважають десятки дівчат 21.02.2018

Поліція у Нігерії вважає зниклими 111 учениць місцевої школи, на яку два дні тому вчинили напад бойовики "Боко Харам". Жодного факту викрадення поки не встановлено.
У Нігерії ісламісти з Боко Харам відпустили 13 заручників

У Нігерії ісламісти з "Боко Харам" відпустили 13 заручників 11.02.2018

Після переговорів за участю Червоного Хреста бойовики "Боко Харам" у Нігерії відпустили трьох університетських геологів і 10 дружин поліцейських, викрадених минулого року.
У Нігерії терорист-смертник напав на мечеть

У Нігерії терорист-смертник напав на мечеть 03.01.2018

На північному сході Нігерії терорист-смертник підірвав себе у одній з мечетей. Унаслідок теракту загинули не менше 10 осіб.
Теракт у Нігерії: щонайменше 13 загиблих

Теракт у Нігерії: щонайменше 13 загиблих 02.12.2017

Двоє смертниць підірвали себе на ринку в північно-східному нігерійському штаті Борно. Десятки людей зазнали поранень, більше десяти осіб загинули.
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