"Боко Харам" - ісламістське терористичне угруповання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Боко Харам".

Ісламістське терористичне угруповання "Боко Харам" діє переважно на півночі Нігерії, але також у сусідніх країнах - Чаді, Нігері та Камеруні. Своєю метою "Боко Харам" називає запровадження шаріату на території Нігерії. Ця організація виступає проти західної освіти та культури. Бойовики "Боко Харам" часто викрадають жінок та дівчат, тримають їх в сексуальному рабстві або примушують до шлюбу. Також їх використовують як терористок-смертниць. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.