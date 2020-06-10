 У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2020

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Новини

У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян

Нападники пересувалися на мотоциклах і вбивали чоловіків і жінок, які збирали врожай на рисових полях.

У Нігерії ховають жертв нападу терористів (архівне фото)

У Нігерії ховають жертв нападу терористів (архівне фото)

На північному сході Нігерії внаслідок жорстокого нападу загинули десятки осіб. Про це у неділю, 29 листопада, повідомив гуманітарний координатор ООН у Нігерії Едвард Каллон. Спершу у повідомленні координатора ООН йшлося про щонайменше 110 загиблих, однак згодом число жертв було скориговане на "десятки цивільних".

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За даними представника ООН, напад, скоєний напередодні у селищі Кошобе і сусідніх громадах у штаті Борно, здійснили озброєні бойовики, які пересувалися на мотоциклах. Під час нападу вони вбивали чоловіків і жінок, які в цей час на рисових полях збирали врожай. Також повідомляється про багатьох поранених, декілька жінок були викрадені. За словами свідків, деякі загиблі були застрілені, в інших було перерізано горло, повідомляє агентство новин dpa.

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На даний час жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад, але відомо, що найактивніше в районах центральної та північної Нігерії діють бойовики ісламістського терористичного угруповання "Боко Харам".

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, на північному сході Нігерії та в прилеглих країнах внаслідок дій ісламістів за останні десять років біженцями стали приблизно 2,4 мільйона людей.

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