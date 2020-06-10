У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян

На північному сході Нігерії внаслідок жорстокого нападу загинули десятки осіб. Про це у неділю, 29 листопада, повідомив гуманітарний координатор ООН у Нігерії Едвард Каллон. Спершу у повідомленні координатора ООН йшлося про щонайменше 110 загиблих, однак згодом число жертв було скориговане на "десятки цивільних".

Читайте також: У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів

За даними представника ООН, напад, скоєний напередодні у селищі Кошобе і сусідніх громадах у штаті Борно, здійснили озброєні бойовики, які пересувалися на мотоциклах. Під час нападу вони вбивали чоловіків і жінок, які в цей час на рисових полях збирали врожай. Також повідомляється про багатьох поранених, декілька жінок були викрадені. За словами свідків, деякі загиблі були застрілені, в інших було перерізано горло, повідомляє агентство новин dpa.

Читайте також: Поблизу берегів Нігерії пірати захопили в полон українців

На даний час жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад, але відомо, що найактивніше в районах центральної та північної Нігерії діють бойовики ісламістського терористичного угруповання "Боко Харам".

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, на північному сході Нігерії та в прилеглих країнах внаслідок дій ісламістів за останні десять років біженцями стали приблизно 2,4 мільйона людей.