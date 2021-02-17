У Нігерії бойовики знову викрали понад сто школярів

Загін озброєних зловмисників викрав близько 140 школярів у штаті Кадуна на північному сході Нігерії. Напад на баптистську середню школу-інтернат "Бет-Ел" стався в ніч на вівторок, 6 липня, повідомив представник школи. Нападники нейтралізували спочатку охоронців школи, а потім відвезли дітей в ліс, повідомила поліція. Водночас близько 25 школярів зуміли врятуватися разом з учителем.

Влада регіону розпорядилась закрити школи, "до яких правоохоронці можуть дістатись не раніше, ніж за 30 хвилин". За даними місцевх ЗМІ, ідеться про 13 шкіл.

У Нігерії дітей і підлітків неодноразово викрадали зі шкіл на північному заході країни, деякі з них досі не знайдені. Радикальне ісламістське угрупування "Боко Харам", що вже багато років домагається створення ісламістської держави на північному сході Нігерії, також вдавалося до подібних дій. Найвідомішим викраденням, проведеним бойовиками "Боко Харам", стало викрадення понад 270 дівчаток з міста Чібок у 2014 році. Близько 100 з них досі вважаються зниклими безвісти.

Напад на школу було скоєно вночі

Крім того, є різноманітні угруповання, яких влада називає "бандитами". Вони викрадають школярів і студентів для отримання викупу, а також займаються грабежем і викраденням худоби. Тільки за останні три дні в Кадуні було скоєно три великих напади, в тому числі напад на лікарню. За даними поліції, тоді викрали вісьмох працівників лікарні.

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У лютому президент Нігерії Мухаммаду Бухарі звернувся до урядів штатів із закликом "переглянути свою політику щодо винагороди бандитів грошима й автомобілями", зазначивши, що така політика може в певному сенсі цього слова обернутися бумерангом. Для Бухарі заворушення в країні стали справжньою політичною проблемою. Глава держави зазнає дедалі більшої критики в зв'язку з постійними нападами бандформувань.