Данія заборонить спалення Корану та інших релігійних книг

До законодавства Данії внесуть зміни, які передбачатимуть покарання за паплюження релігійних предметів. Над такими ж змінами роздумують і в Швеції. В обох країнах останніми місяцями почастішали акції зі спаленням Корану.

Уряд Данії ініціював у п'ятницю, 25 серпня, законодавчі зміни, що унеможливлять спалення Корану, Біблії чи Тори в громадських місцях.

"Уряд запропонує законодавство, яке забороняє неналежне поводження з предметами, що мають важливе релігійне значення для релігійної громади", - повідомив на пресконференції міністр юстиції Пітер Гуммельґаард.

Він додав, що порушення нового законодавства каратиметься штрафом або позбавленням волі до двох років. Коли саме воно може бути ухвалене, міністр не уточнив.

Сусідня Швеція також заявила, що вивчає, як законодавчо обмежити осквернення Корану.

Акції зі спаленням Корану в Данії та Швеції

Останніми місяцями у Данії та Швеції почастішали акції з публічним спаленням Корану, які місцева влада не може заборонити за законом. Це призвело до напруження в стосунках з ісламськими країнами, де регулярно проходять протести та відбуваються напади на посольства цих країн.

Через це у Данії посилили прикордонний контроль, а в Швеції - підвищили рівень терористичної загрози, зауважує Reuters.

Крім того, акції зі спаленням священної книги мусульман додатково погіршили відносини Стокгольма з Туреччиною, яка досі не погодила вступ Швеції до НАТО.

Тим часом Росія використовує ці акції для погіршення міжнародного іміджу Швеції. Так, кремлівські пропагандистські ресурси RT і Sputnik опублікували арабською мовою серію статей, в яких говорилося, що шведська влада нібито "підтримує спалення Корану".

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