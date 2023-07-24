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ПолітикаДанія

У Данії знову спалили Коран біля посольства Іраку

Сергій Куприков
1 год. тому

Данське ультраправе антиісламське екстремістське угруповання Danske Patrioter вдруге провело акцію зі спаленням священної книги мусульман.

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Коран
КоранФото: Sobhan Farajvan/Pacific Press Agency/IMAGO

Данське ультраправе антиісламське екстремістське угруповання Danske Patrioter ("Данські патріоти") в понеділок, 24 липня, провело акцію зі спаленням Корану перед посольством Іраку в Копенгагені.

Один із учасників акції розтоптав Коран і підпалив його на таці з фольги поруч з іракським прапором, що лежав на землі, повідомляє Reuters. Це вже друге спалення священної книги мусульман за останні дні правими радикалами в Копенгагені. 

У міністерстві закордонних справ (МЗС) Данії засудили акцію. Напередодні Коран спалили на акції в Швеції - в центрі Стокгольма.

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Протести в ісламських країнах

Ці акції викликали масові протести в ісламських країнах. У понеділок, зокрема, тисячі людей вийшли на демонстрації в столиці Ємену. Раніше протестувальники напали на шведське посольство в Багдаді та підпалили його. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) на тлі протестів скасував в останній момент поїздку до Іраку з міркувань безпеки.

МЗС Іраку засудило повторне спалення Корану в Копенгагені та зазначило, що подібні акції сприяють поширенню екстремізму й ненависті. Воно закликало чиновників країн Європейського Союзу подумати, що вони розуміють під свободою думок і правом на протест. "Жодна країна не повинна використовувати свої закони для виправдання образи святинь", - заявили там.

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