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ПолітикаДанія

Данія посилює прикордонконтроль через акції спалення Корану

Сергій Ромашенко
14 хв. тому

Через акції зі спаленням Корану тепер вибірково перевірятимуть тих, хто в'їжджає в Данію зі Швеції. Також посилюється контроль на дансько-німецькому кордоні.

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кордон Данії та Німеччини
кордон Данії та НімеччиниФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

На тлі нещодавніх акцій зі спалення Корану Данія посилює прикордонний контроль щонайменше до 10 серпня.

Тих, хто в'їжджає зі Швеції та Німеччини, вибірково перевірятимуть. Також посилюється контроль над пасажирами, які прибувають в поромні порти Гедсер і Редбіхавн. Туди заходять пороми з німецького Ростока та Путтгардена.

Як повідомили в міністерстві юстиції, підставою для посилення контролю стали рекомендації Служби безпеки і розвідки.

Спалення Корану в Данії та Швеції

24 липня данське ультраправе антиісламське екстремістське угруповання Danske Patrioter ("Данські патріоти") провело акцію зі спаленням Корану перед посольством Іраку. Це було вже друге спалення священної книги мусульман за останні дні правими радикалами в Копенгагені. Напередодні Коран спалили на акції в Швеції - в центрі Стокгольма.

Ці акції викликали масові протести в ісламських країнах. Протестувальники підпалили шведське посольство в Багдаді. Сотні демонстрантів також зібралися біля посольства Данії в іракській столиці, але силовики розігнали їх водометами.

У міністерстві закордонних справ Іраку закликали чиновників країн Європейського Союзу подумати, що вони розуміють під свободою думок і правом на протест. "Жодна країна не повинна використовувати свої закони для виправдання образи святинь", - заявили там.

Уряди Швеції та Данії засудили акції. Данський уряд також розглядає можливість втручання в подібні ситуації, попри захист свободи вираження поглядів конституцією країни, оcкільки подібні акції "сіють розбрат" і "приносять користь країнам, які хочуть вбити клин між Заходом та Глобальним Півднем". 

Читайте також: Папа Римський обурився спаленням Корану в Швеції

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