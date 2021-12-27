 COVID-вакцинація: в Ізраїлі проводять експеримент з четвертою дозою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2021

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Новини

COVID-вакцинація: в Ізраїлі проводять експеримент з четвертою дозою

Співробітники ізраїльскої лікарні отримають четверту дозу вакцини проти короновірусної інфекції. Дослідження має встановити, чи вплине це на підвищення рівня антитіл.

Щеплення від короновірусу в Ізраїлі

Щеплення від короновірусу в Ізраїлі

В Ізраїлі розпочнуть експеримент із застосування четвертої бустерної дози вакцини від коронавірусної інфекції. Близько 150 добровольців з персоналу лікарні Шиба, що у Тель-Авіві, отримають четверту дозу щеплення вже у понеділок, 27 грудня. Всі вони завершили повний курс вакцинації (3 дози) не пізніше 20 серпня.

Щеплення буде проведене бустерною дозою мРнк-вакцини BioNTech/Pfizer. Метою дослідження є визначити, чи впливає додаткова доза на рівень антитіл. Згідно з даними лікарні, подібне дослідження буде проведене вперше в світі.

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Колишній директор відділення трансплантації серця госпіталю Шиба Джейкоб Лаві сподівається, що так працівники центру зможуть показати, що "четверта доза дійсно надає захист проти омікрону, який вкрай необхідний".

В Ізраїлі нині урядом розглядається рекомендація щодо вакцинації четвертою дозою населення старше 60 років та працівників лікарень. Таким чином країна намагається протистояти новій хвилі зараження омікрон-варіантом коронавірусної інфекції.

В Ізраїлі повністю щепленими від коронавірусу, тобто трьома дозами вакцини, вважається близько 60 відсотків населення, при цьому понад 30 відсотків населення не отримали жодної дози вакцини. 

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