COVID-19 в Україні: кількість госпіталізованих із коронавірусом зростає

Протягом минулої доби в Україні з діагнозом COVID-19 було госпіталізовано 5545 осіб. Про це у неділю, 4 квітня, у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Таким чином, кількість госпіталізованих із коронавірусом за минулу добу виявилася більшою, ніж напередодні (5186), хоча число виявлених нових випадків інфікування й зменшилося. Так, якщо за суботу в Україні було виявлено 13738 нових випадків COVID-19, то за п'ятницю ця цифра була рекордною від початку пандемії - 20341.

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Майже вдвічі більше летальних випадків з COVID-19

На вихідних в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, менше тестують, а отже й повідомляють про меншу кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом, ніж в інші дні тижня.

Утім, порівняння із неділею минулого тижня свідчить про висхідну тенденцію у поширенні COVID-19 в країні, адже в цей день Степанов повідомляв 11 932 нових випадки. Кількість госпіталізацій тиждень тому також була меншою - 5052. Так само, у порівнянні з даними за минулу неділю, з 203 до 396 зросло й число летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом.

22 регіони України у "червоній" зоні за кількістю госпіталізацій

Оприлюднені напередодні дані міністерства охорони здоров'я України свідчать, що у 22 регіонах України рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 три дні поспіль перевищує показник, що визначає приналежність до "червоної" зони.

Відповідно до цих даних, показник у 60 осіб госпіталізованих з COVID-19 на 100 тисяч населення не перевищений лише у Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях. Решта регіонів, окрім Криму та Севастополя, дані для яких відсутні, вже перетнули цю межу.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо понад половина регіонів (тобто 13 чи більше з 25) опиниться в "червоній" зоні. Поки що в "червоній зоні" в країні 11 регіонів, включно з Києвом.