 У 21 області і Києві госпіталізації із COVID - на рівні ″червоної зони″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2021

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Новини

У 21 області і Києві госпіталізації із COVID - на рівні "червоної зони"

У 22 регіонах України рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 три дні поспіль перевищує показник, що визначає приналежність до "червоної" зони.

Лікарня у Яремче в Івано-Франківській області, яка перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки

Лікарня у Яремче в Івано-Франківській області, яка перебуває у "червоній" зоні епідемічної небезпеки

Рівень госпіталізацій із діагнозом COVID-19 у Києві та 21 області України вже три дні поспіль перевищує показник, який визначає приналежність регіонів до так званої "червоної" зони епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті міністерства охорони здоров'я України у суботу, 3 лютого.

Відповідно до цих даних, показник у 60 осіб госпіталізованих з COVID-19 на 100 тисяч населення не перевищений лише у Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях. Решта регіонів, окрім Криму та Севастополя, дані для яких відсутні, вже перетнули цю межу.

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Критерії "червоної" зони

"Червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше цільові показники.

Серед них, окрім кількості госпіталізацій із розрахунку на 100 тисяч населення, показник зростання кількості госпіталізованих, завантаженість ліжок, забезпечених постачанням кисню, коефіцієнт виявлення випадків COVID під час тестування та інші.

Загроза загальнонаціонального локдауну

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо понад половина регіонів (тобто 13 чи більше з 25) опиниться в "червоній" зоні.

Однак, коли 27 березня МОЗ оприлюднив інформацію, згідно з якою до "червоної" зони потрапило 13 регіонів включно з Києвом, вже через декілька годин МОЗ виключив з цього списку 3 області. Рівненську, Чернігівську і Черкаську області знову віднесли до "помаранчевої" зони.

Станом на зараз у "червоній" зоні перебувають 11 регіонів. Згодом Чернігівська область знову потрапила до переліку.

Дивитись відео 26:18

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