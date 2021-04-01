COVID-19 в Україні: вперше понад 20 тисяч виявлених випадків за добу

Протягом минулої доби в України було зафіксовано 20341 новий випадок інфікування коронавірусом. Про це вранці суботи, 3 квітня, у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Це рекордний показник кількості нових заражень, виявлених в Україні за добу, від початку пандемії COVID-19. При цьому рекордна цифра нових інфікувань фіксується в країні вже другий день поспіль - напередодні, 2 квітня, Степанов повідомляв про 19893 випадки.

Для порівняння, тиждень тому - у суботу, 27 березня, - повідомлялося про 17424 нові випадки інфікування коронавірусом, виявлених протягом попередньої доби.

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Понад 5000 людей госпіталізовано із COVID-19

Цього разу найбільша кількість нових випадків інфекції за добу була зафіксована у Києві (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Також, за словами міністра охорони здоров'я, за минулу добу із коронавірусом померли 396 людей, а 5186 осіб було госпіталізовано. Натомість одужали від COVID 9166 людей.

Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 діагностували у більш ніж 1,7 мільйона людей. При цьому з коронавірусом загалом померли 34075 осіб.

Понад 18 тисяч щеплень протягом доби

Також Степанов повідомив про те, що протягом минулої п'ятниці в Україні від коронавірусу було вакциновано 18814 людей. Загалом від початку кампанії з щеплення в Україні було вакциновано 286647 осіб, але лише двоє з них вже отримали другу дозу вакцини.