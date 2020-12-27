COVID-19 в Україні: 4 385 нових заражень, 75 жертв за добу

В Україні протягом минулої доби підтвердили 4 385 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у понеділок, 28 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед нових інфікованих коронавірусом - 196 дітей і 141 медпрацівник. При цьому 1 588 осіб госпіталізували, зазначив Степанов. Також упродовж минулої доби було зафіксовано 75 смертей осіб, хворих на COVID-19. Водночас 7 191 пацієнт із цією хворобою одужали.

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Київ і далі - лідер коронавірусної статистики

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю заражень коронавірусом - з початку епідемії у столиці на COVID-19 захворіли 108 055 осіб.

Загалом від початку епідемії в Україні підтверджено вже 1 030 374 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, а також 17 849 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19, одужали загалом більше 665,7 тисячі осіб.

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