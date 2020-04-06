 COVID-19: у ЄС домовилися про рятівний план для економіки на 500 мільярдів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: у ЄС домовилися про рятівний план для економіки на 500 мільярдів

Країни-члени ЄС ухвалили пакет фінансової допомоги на 500 мільярдів євро для підтримки економіки країн, що найбільше потерпають від наслідків пандемії COVID-19.

Країни-члени ЄС ухвалили пакет фінансової допомоги на 500 мільярдів євро

Країни-члени ЄС ухвалили пакет фінансової допомоги на 500 мільярдів євро

Міністри фінансів країн-членів ЄС у ніч на п'ятницю, 10 квітня, домовилися про пакет допомоги обсягом 500 мільярдів євро для підтримки економіки країн євроблоку, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19.

Три складові фінансової допомоги

За даними інформагентства dpa, пакет допомоги складається з трьох частин. Кредитні лінії обсягом до 240 мільярдів євро в рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM) передбачені для країн, які найсильніше постраждали від наслідків пандемії COVID-19. 

Ще 200 мільярдів євро з гарантійного фонду Європейського інвестиційного банку EIB призначені для кредитів підприємствам.

Крім того, ще 100 мільярдів євро мають виділити на запропоновану Єврокомісією програму SURE для переведення співробітників підприємств в режим неповної зайнятості.

Додатково планується створити тимчасовий Фонд відновлення (Recovery Fund), кошти з якого спрямують на оздоровлення економіки. Однак питання джерел фінансування цього фонду та інші подробиці його роботи ще потребують уточнення. 

Читайте також: Усе про коронавірус SARS-CoV-2

Кредити будуть доступні до кінця кризи

Кредити в рамках європейського стабілізаційного механізму будуть доступні поки криза через COVID-19 не закінчиться. Про це йдеться в проєкті постанови про виділення допомоги, передає агентство новин Reuters.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) схвально прокоментував ухвалені антикризові рішення. "Сьогодні великий день європейської солідарності та сили", - заявив політик. Він наголосив, що нині вдалося знайти "три сильні відповіді" на спричинену пандемією кризу. "Йдеться про здоров'я наших громадян, про безпеку робочих місць і про те, щоб багато підприємств вистояли у цій кризі", - сказав Шольц.

Водночас міністр фінансів Італії, котра нині дуже сильно потерпає від наслідків епідемії COVID-19, Роберто Гуальтьєрі назвав цей антикризовий пакет великим успіхом для італійського уряду.

Розбіжності з приводу євробондів

Щодо так званих євробондів, на запровадженні яких наполягали Італія і Іспанія, учасники переговорів не домовилися. Проти цієї ініціативи виступають Німеччина та Нідерланди.

Як сказала увечері 9 квітня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) перед початком фінального раунду переговорів, "є багато інших способів продемонструвати солідарність, якої зараз так потребує Європа".

Читайте також: Пом'якшення карантину в Європі: різні шляхи виходу з локдауну

Дивитись відео 04:23

Кава із собою і тістечка з доставкою: як кафе у Німеччині виживають в умовах карантину (09.04.2020)

Дивитись відео 05:16

Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020)

Також за темою

Coronavirus Jena Mundschutz für Bronzeplastik Tanzende Mädchen

Понад 100 тисяч інфікувань новим коронавірусом у Німеччині 06.04.2020

Університет імені Джонса Гопкінса зареєстрував понад сто тисяч інфікувань новим коронавірусом у Німеччині. Число смертельних випадків перевищило 1500. Майже 29 тисяч людей одужали після хвороби COVID-19.

USA Washington 2018 | Jack Dorsey, CEO Twitter

Засновник Twitter виділив мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом 08.04.2020

Джек Дорсі перерахував у свій фонд Start Small більше чверті свого статку. Фонд займатиметься наданням допомоги в боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2. Згодом гроші підуть і на інші проекти.

Saarbrücken | Polizeibeamte kontrollieren am Grenzübergang Goldene Bremm

Німеччина запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто прибуває до країни 06.04.2020

Нові норми почнуть діяти з 10 квітня і стосуватимуться переважно німецьких громадян і резидентів Німеччини або ЄС. Транзитних подорожніх, які прямують на батьківщину, обмеження не стосуватиметься.

Реклама

Докладно

Український олігарх Ігор Коломойський

Коломойський публічно шантажує Зеленського

16 тисяч поправок до "антиколомойського" закону ставлять під загрозу кредитування України з боку МВФ, вважає Руденко.  

Безробіття в США

У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних

За останні три тижні через епідемію COVID-19 у Сполучених Штатах роботу втратили майже 17 мільйонів людей.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  