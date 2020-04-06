COVID-19: у ЄС домовилися про рятівний план для економіки на 500 мільярдів

Міністри фінансів країн-членів ЄС у ніч на п'ятницю, 10 квітня, домовилися про пакет допомоги обсягом 500 мільярдів євро для підтримки економіки країн євроблоку, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19.

Три складові фінансової допомоги

За даними інформагентства dpa, пакет допомоги складається з трьох частин. Кредитні лінії обсягом до 240 мільярдів євро в рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM) передбачені для країн, які найсильніше постраждали від наслідків пандемії COVID-19.

Ще 200 мільярдів євро з гарантійного фонду Європейського інвестиційного банку EIB призначені для кредитів підприємствам.

Крім того, ще 100 мільярдів євро мають виділити на запропоновану Єврокомісією програму SURE для переведення співробітників підприємств в режим неповної зайнятості.

Додатково планується створити тимчасовий Фонд відновлення (Recovery Fund), кошти з якого спрямують на оздоровлення економіки. Однак питання джерел фінансування цього фонду та інші подробиці його роботи ще потребують уточнення.

Читайте також: Усе про коронавірус SARS-CoV-2

Кредити будуть доступні до кінця кризи

Кредити в рамках європейського стабілізаційного механізму будуть доступні поки криза через COVID-19 не закінчиться. Про це йдеться в проєкті постанови про виділення допомоги, передає агентство новин Reuters.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) схвально прокоментував ухвалені антикризові рішення. "Сьогодні великий день європейської солідарності та сили", - заявив політик. Він наголосив, що нині вдалося знайти "три сильні відповіді" на спричинену пандемією кризу. "Йдеться про здоров'я наших громадян, про безпеку робочих місць і про те, щоб багато підприємств вистояли у цій кризі", - сказав Шольц.

Водночас міністр фінансів Італії, котра нині дуже сильно потерпає від наслідків епідемії COVID-19, Роберто Гуальтьєрі назвав цей антикризовий пакет великим успіхом для італійського уряду.

Розбіжності з приводу євробондів

Щодо так званих євробондів, на запровадженні яких наполягали Італія і Іспанія, учасники переговорів не домовилися. Проти цієї ініціативи виступають Німеччина та Нідерланди.

Як сказала увечері 9 квітня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) перед початком фінального раунду переговорів, "є багато інших способів продемонструвати солідарність, якої зараз так потребує Європа".

Читайте також: Пом'якшення карантину в Європі: різні шляхи виходу з локдауну

Дивитись відео 04:23 Поділитись Кава із собою і тістечка з доставкою: як кафе у Німеччині виживають в умовах карантину (09.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3agcs Кава із собою і тістечка з доставкою: як кафе у Німеччині виживають в умовах карантину (09.04.2020)