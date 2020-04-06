COVID-19: у ЄС домовилися про рятівний план для економіки на 500 мільярдів

Країни-члени ЄС ухвалили пакет фінансової допомоги на 500 мільярдів євро для підтримки економіки країн, що найбільше потерпають від наслідків пандемії COVID-19.
Міністри фінансів країн-членів ЄС у ніч на п'ятницю, 10 квітня, домовилися про пакет допомоги обсягом 500 мільярдів євро для підтримки економіки країн євроблоку, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19.
Три складові фінансової допомоги
За даними інформагентства dpa, пакет допомоги складається з трьох частин. Кредитні лінії обсягом до 240 мільярдів євро в рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM) передбачені для країн, які найсильніше постраждали від наслідків пандемії COVID-19.
Ще 200 мільярдів євро з гарантійного фонду Європейського інвестиційного банку EIB призначені для кредитів підприємствам.
Крім того, ще 100 мільярдів євро мають виділити на запропоновану Єврокомісією програму SURE для переведення співробітників підприємств в режим неповної зайнятості.
Додатково планується створити тимчасовий Фонд відновлення (Recovery Fund), кошти з якого спрямують на оздоровлення економіки. Однак питання джерел фінансування цього фонду та інші подробиці його роботи ще потребують уточнення.
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Кредити будуть доступні до кінця кризи
Кредити в рамках європейського стабілізаційного механізму будуть доступні поки криза через COVID-19 не закінчиться. Про це йдеться в проєкті постанови про виділення допомоги, передає агентство новин Reuters.
Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) схвально прокоментував ухвалені антикризові рішення. "Сьогодні великий день європейської солідарності та сили", - заявив політик. Він наголосив, що нині вдалося знайти "три сильні відповіді" на спричинену пандемією кризу. "Йдеться про здоров'я наших громадян, про безпеку робочих місць і про те, щоб багато підприємств вистояли у цій кризі", - сказав Шольц.
Водночас міністр фінансів Італії, котра нині дуже сильно потерпає від наслідків епідемії COVID-19, Роберто Гуальтьєрі назвав цей антикризовий пакет великим успіхом для італійського уряду.
Розбіжності з приводу євробондів
Щодо так званих євробондів, на запровадженні яких наполягали Італія і Іспанія, учасники переговорів не домовилися. Проти цієї ініціативи виступають Німеччина та Нідерланди.
Як сказала увечері 9 квітня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) перед початком фінального раунду переговорів, "є багато інших способів продемонструвати солідарність, якої зараз так потребує Європа".
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