 COVID-19: ЄС скаржиться на дезінформацію з Росії та пропаганду з Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

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Новини

COVID-19: ЄС скаржиться на дезінформацію з Росії та пропаганду з Китаю

За даними Єврокомісії, з Росії надходять багато фейкових повідомлень про коронавірус. У Брюсселі кажуть, що такі повідомлення спрямовані проти ЄС і мають на викликати страх та тривогу жителів європейських країн.

У ЄС говорять, що Росія поширює дезінформацію, а Китай - пропаганду про коронавірус

У ЄС говорять, що Росія поширює дезінформацію, а Китай - пропаганду про коронавірус

У країнах ЄС поширюється багато фейкових повідомлень у зв'язку з пандемією викликаної новим коронавірусом хвороби COVID-19. Джерелом таких повідомлень дуже часто є Росія, повідомила єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова у коментарі агенції dpa.

За її словами, у неї немає достатньо доказів, щоб стверджувати, що їх ініціює саме Кремль. Утім, великий обсяг прокремлівської інформації поширюється саме з Росії, цитує dpa Юрову в середу, 8 квітня.

Крім того, є офіційні заяви російської влади, які спрямовані безпосередньо проти ЄС. На думку Юрової, мета поширення таких повідомлень - викликати страх і тривожність серед населення.

Проєкт ЄС із пошуку та спростування фейків EUvsDisinfo вже задокументував понад 150 випадків дезінформації щодо COVID-19, пов'язаної з Кремлем.

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Пропаганда з Китаю

Своєю чергою, Китай більше поширює пропаганду, ніж фейкові новини, зазначила єврокомісарка. У повідомленнях з КНР стверджується, що Європа не змогла б впоратися з пандемією нового коронавірусу без допомоги Китаю, "що не відповідає дійсності". ЄС вживає багатьох ефективних заходів, заявила Вера Юрова.

Вона наголосила, що найкращим методом протидії дезінформації та пропаганді є факти. "Наразі є великий попит на факти та достовірну інформацію. І це - наша відповідь, а не пропаганда", - зазначила Юрова.

Вона розповіла, що вже ЄС домовився про співпрацю із соціальними мережами. Їхні представники пообіцяли висвітлювати достовірну інформацію та видаляти неправдиві дані або менше їх показували у своїх стрічках.

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