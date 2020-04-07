 Новий коронавірус: в Україні вже понад 1600 випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

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Новини

Новий коронавірус: в Україні вже понад 1600 випадків COVID-19

В Україні зафіксували 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За офіційною статистикою, 52 людей померли від недугу, а 35 - одужали. За добу було зареєстрували 206 нових випадків.

В Україні зафіксували 1668 випадків інфікування COVID-19

В Україні зафіксували 1668 випадків інфікування COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 8 квітня, офіційно зареєстрували 1668 випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них зафіксували 52 летальних та 35 випадків одужання пацієнтів. Заналом за останню добу зареєстрували 206 нових випадків захворювання, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у Telegram.

Найбільше випадків зафіксовано у Києві (256), Чернівецькій (273), Івано-Франківській (198), Тернопільській (168), Київській (120) та Вінницькій (89) областях.

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Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження

З цього тижня в Україні чинні посилені карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

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