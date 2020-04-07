Новий коронавірус: в Україні вже понад 1600 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 8 квітня, офіційно зареєстрували 1668 випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них зафіксували 52 летальних та 35 випадків одужання пацієнтів. Заналом за останню добу зареєстрували 206 нових випадків захворювання, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у Telegram.

Найбільше випадків зафіксовано у Києві (256), Чернівецькій (273), Івано-Франківській (198), Тернопільській (168), Київській (120) та Вінницькій (89) областях.

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Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження

З цього тижня в Україні чинні посилені карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

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Дивитись відео 07:50 Поділитись Забуті на карантині: хто подбає про самотніх з груп ризику (07.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ab0v Забуті на карантині: хто подбає про самотніх з груп ризику (07.04.2020)