 Україна відправила до Італії п′ять тисяч літрів дезінфікаційного засобу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

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Новини

Україна відправила до Італії п'ять тисяч літрів дезінфікаційного засобу

Україна відправила до Італії літаком декілька тисяч дезінфікаційної рідини для потреб лікарень. До цього 20 українських медиків-добровольців полетіли до Італії, щоб допомагати лікувати інфікованих новим коронавірусом.

Україна відправила до Італії тисячі літрів дезінфікаційної рідини

Україна відправила до Італії тисячі літрів дезінфікаційної рідини

Влада України в середу, 8 квітня, відправила до Італії літак з дезинфікаційною рідиною. Цей вантаж - частина гумітарної допомоги Києва для боротьби Італії з епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа у соцмережі Twitter, привітавши крок української влади.

"Це ще один знак солідарності між нашими двома країнами. Дякую, Україно", - написав посол.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що Україна відправила до Італії п'ять тисяч літрів дезінфікуючої рідини. Літак Національної гвардії України вилетів рейсом із Києва до Рима.

"На сьогодні спиртова галузь України повністю закриває потреби країни в дезінфікуючих рідинах на основі етилового спирту і може закрити будь-які потреби Європи", - запевнив Геращенко.

Нагадаємо, 4 квітня до Італії прибули 20 українських медиків-добровольців. Українські фахівці упродовж двох тижнів надаватимуть допомогу хворим на COVID-19. Серед українських медиків, які протягом двох тижнів виконуватимуть свою роботу в Італії, анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медичні сестри.

Згідно з останніми даними базованого в США Університету імені Джонса Гопкінса, в Італії зафіксовано понад 135,5 тисячі інфікувань новим коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 17 тисяч людей померли від викликаної ним хвобори, 24,3 тисячі вже одужали.

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