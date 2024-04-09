Вчені кажуть про найтепліший березень з початку спостережень

Вчені кажуть про найтепліший березень з початку спостережень9 квітня 2024 р.
Березень 2024 року виявився найтеплішим березнем з початку метеорологічних спостережень, а також став десятим місяцем поспіль, коли був встановлений глобальний температурний рекорд. Такі дані оприлюднили в вівторок, 9 квітня, європейські дослідники атмосфери з Служби моніторингу за зміною клімату Copernicus (C3S), яка працює за підтримки Європейської Комісії та фінансується Європейським Союзом.
Згідно з даними кліматологів, березень цього року був у середньому на 1,68 градуса за Цельсієм теплішим, ніж середній показник за березень між 1850 і 1900 роками, тобто в порівнянні з доіндустріальною епохою. Утім, максимальне значення для березня було перевищено лише на 0,1 градуса, визнають дослідники.
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Крім того, зафіксована в березні середня температура поверхні моря знову перевищила рекордний показник, встановлений у лютому цього року, досягши в середньому 21,07 градуса, однак, це за винятком районів поблизу полюсів. Потепління океанів призводить до підвищення вологості та збільшення кількості екстремальних погодних явищ, як-от сильні вітри та зливи, застерігають вчені.
Найтепліший 12-місячний період
Загалом середня температура за 12-місячний період, що закінчився в березні, була на 1,58 градуса Цельсієм вищою за середню доіндустріальну, що робить його найтеплішим 12-місячним періодом за всю історію спостережень.
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Це рекордне потепління не обов'язково означає, що глобальна температура подолала межу в 1,5 градуса, встановлену світовими лідерами в Парижі в 2015 році, оскільки такі вимірювання проводяться за десятиліття, а не за окремі роки, але воно свідчить про загальну тенденцію в цьому напрямку.
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"Саме довгострокова тенденція з винятковими рекордами викликає у нас значне занепокоєння", - сказала Саманта Берджесс, заступниця директора C3S в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. "Якщо спостерігати такі рекорди - місяць за місяцем - то це справді свідчить про те, що наш клімат змінюється, і змінюється дуже швидко", - додала вона.