2023 рік може стати найспекотнішим в історії

Європейська служба Copernicus опублікувала дані за жовтень 2023 року, що значно перевищують попередній рекорд 2019 року. Причини екстремальної температурної аномалії - глобальне потепління та Ель-Ніньйо.

2023 рік, цілком ймовірно, може вважатися найспекотнішим в історії, вважають європейські кліматологи. Такого висновку вони дійшли на підставі даних за жовтень, які свідчать про те, що минулий місяць став із дуже великим відривом найспекотнішим жовтнем за всю історію спостережень.

У жовтні середня глобальна температура повітря на Землі становила 15,3 градуса за Цельсієм. Вона перевищила попередній показник того ж місяця, зафіксований у 2019 році, на 0,4 градуса.

Це "дуже екстремальна" температурна аномалія. "Практично напевно" вона призведе до того, що 2023 рік загалом стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень, повідомила в середу, 8 листопада, Служба моніторингу за зміною клімату Copernicus, яка працює за підтримки Європейської Комісії та фінансується Європейським Союзом.

За її даними, вкрай висока температура повітря на планеті є результатом викидів великого обсягу парникових газів у поєднанні з природним явищем Ель-Ніньйо.

Оцінка Copernicus опублікована за три тижні до початку нової кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй - COP28, на якій майже 200 країн мають намір обговорити вжиття рішучіших заходів щодо боротьби зі зміною клімату. Центральним питанням конференції стане можливе рішення урядів поетапно відмовитися від спалювання викопних видів палива.