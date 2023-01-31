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У ФРН понад 2,6 млн безробітних
У ФРН понад 2,6 млн безробітних Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas
ЕкономікаНімеччина

Число безробітних у Німеччині зросло до 2,6 мільйона

Ольга Журавльова
2 год. тому

На кінець 2022 року у ФРН налічували понад 2,62 мільйона безробітних - на 162 тисячі більше, ніж у грудні.

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У січні близько 2,62 мільйона жителів ФРН не мали роботи, інформує у вівторок, 31 січня, Федеральне агентство праці. Це на 162 тисячі більше, ніж у грудні, і на 154 тисячі більше, ніж у січні минулого року. Рівень безробіття зріс на 0,3 пункта до 5,7 відсотка.

Очільниця агентства Андреа Налес (Andrea Nahles) стверджує, що ситуація на німецькому ринку праці залишається стабільною. Однак, за її словами, вплив геополітичної та економічної невизначеності досі відчутний.

У січні рівень неповної зайнятості становив 3,46 мільйона осіб, що на 269 тисяч більше, ніж рік тому. Крім рівня безробіття, неповна зайнятість також охоплює короткострокову непрацездатність, а також перебування людей на таких заходах, як інтеграційні курси.

Всього у Німеччині проживає понад 84 мільйони людей. Протягом 2022 року Німеччина прийняла понад мільйон утікачів з України від війни, яку там розв'язала Росія.

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