 Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2020

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Політика й суспільство

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео)

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.

Новообрана президентка Молдови Майя Санду під час протестів у Кишиневі

Новообрана президентка Молдови Майя Санду під час протестів у Кишиневі

На президентських виборах Майя Санду перемогла Ігоря Додона, якого багато хто вважає проросійським. Але чинна влада намагається тепер обмежити її майбутні повноваження. Поки політикиня заявляє про необхідність виведення російських військ з Придністров'я, парламент Молдови, зокрема, виводить з-під контролю президента Службу інформації й безпеки - головну розвідслужбу країни. Санду та її прихильники чинять опір і виходять на вулиці. Дивіться у сюжеті DW:

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Напередодні обрана президентка Майя Санду закликала прихильників вийти на акцію протесту проти узурпації влади ще чинним президентом Ігорем Додоном.  

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