Червоний Хрест перевіряє умови перебування військовополонених з "Азовсталі"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини четверга, 19 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга, 19 травня (час київський).

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"Укрзалізниця" закликала владу РФ забрати трупи російських військовослужбовців, які вже тривалий час зберігають у спеціальних вагонах на території України. Про це йдеться у повідомленні компанії в Facebook. "Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам", - йдеться у повідомленні.

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Міжнародному комітету Червоного Хреста вдалося відвідати частину вивезених з "Азовсталі" українських військовослужбовців, які наразі перебувають в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, та зареєструвати близько 200 оборонців. Про це у коментарі "Бабелю"повідомив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко. За його словами, делегація відвідала військових полку "Азов", щоб перевірити, в яких умовах їх утримують. Він додав, що візит мав конфіденційний характер, тому він не може надати якісь подробиці. Водночас Власенко наголосив, що у разі, якщо умови утримання не відповідають стандартам, МКЧХ може звернути на це увагу та вимагати їх покращення.

У офіційній заяві організації повідомляється, що МКЧХ зареєстрував вже сотні українських військовополонених з заводу "Азовсталь". Процес реєстрації бійців, які залишають територію заводу, у тому числі поранених, почався 17 травня, коли було оголошено про процедуру евакуації на окуповані Росією території. Отримана під час реєстрації інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

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