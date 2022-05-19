Червоний Хрест перевіряє умови перебування військовополонених з "Азовсталі"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини четверга, 19 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга, 19 травня (час київський).
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"Укрзалізниця" закликала владу РФ забрати трупи російських військовослужбовців, які вже тривалий час зберігають у спеціальних вагонах на території України. Про це йдеться у повідомленні компанії в Facebook. "Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам", - йдеться у повідомленні.
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Міжнародному комітету Червоного Хреста вдалося відвідати частину вивезених з "Азовсталі" українських військовослужбовців, які наразі перебувають в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, та зареєструвати близько 200 оборонців. Про це у коментарі "Бабелю"повідомив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко. За його словами, делегація відвідала військових полку "Азов", щоб перевірити, в яких умовах їх утримують. Він додав, що візит мав конфіденційний характер, тому він не може надати якісь подробиці. Водночас Власенко наголосив, що у разі, якщо умови утримання не відповідають стандартам, МКЧХ може звернути на це увагу та вимагати їх покращення.
У офіційній заяві організації повідомляється, що МКЧХ зареєстрував вже сотні українських військовополонених з заводу "Азовсталь". Процес реєстрації бійців, які залишають територію заводу, у тому числі поранених, почався 17 травня, коли було оголошено про процедуру евакуації на окуповані Росією території. Отримана під час реєстрації інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Колона до свободи
Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Повністю знесилені
Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Перший обід
У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Безкінечні страждання
Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Врятовані і доглянуті
В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Просто поспати
Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Відкрите та чесне спілкування
Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.
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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"
Військові також люди
У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди".
Автор: Клаудія Ден