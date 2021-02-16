Через загрозу нападу скасоване засідання Палати представників у Капітолії

Через загрозу нападу на Капітолій США у Вашигтоні скасоване засідання Палати представників, заплановане на четвер, 4 березня. Спікерка палати Ненсі Пелосі пояснила рішення організаційними причинами, однак не заперечила, що під час його ухвалення відіграла роль і загроза нападу. За її словами, скасування засідання Палати представників було доцільним.

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Поліція Капітолію повідомила напередодні про попередження від спецслужб через виявлення планів нападу на Капітолій 4 березня. У поліції зазначили, що правоохоронці усвідомлюють потенційні загрозі, і тому до них готові. Крім зведення бар'єрів навколо будівлі, там також збільшили кількість охоронців.

4 березня має особливе значення для послідовників теорії змови QAnon. Вони вважають, що у цей день експрезидент Дональд Трамп має повернутись до влади. До 1933 року після президентських виборів у цей день відбувалась церемонія інавгурації президента.

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Нагадаємо, 6 січня відбувся мітинг, на якому Трамп вкотре наголосив, що у нього вкрали перемогу на виборах президента у листопаді 2020 року і закликав присутніх "іти до Капітолію". Прихильники Трампа, серед яких і послідовники QAnon, штурмували будівлю Капітолію під час засідання Конгресу. Поліція Капітолію потрапила під шквал критики, оскільки вона ніби не була готова до такого розвитку подій, а тому не змогла зупинити нападників. Їм вдалось потрапити всередину, навіть до кабінетів членів Конгресу. Під час штурму Капітолію загинули п'ятеро людей. Тодішній очільник поліції Капітолію пішов з посади.

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Внаслідок цих подій демократи звинуватили Трампа у підбурюванні до бунту та ініціювали процедуру імпічменту. Відсторонення Трампа від посади президента, яку він на той час уже не обіймав, не підтримав Сенат.

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