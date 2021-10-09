Через випадок поліомієліту на Рівненщині проведуть додаткові щеплення - МОЗ

За даними МОЗ України, через зафіксований випадок поліомієліту на Рівненщині проведуть додаткові тури імунізації дітей, а невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання.
У Рівненській області проведуть додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту, щоб не допустити поширення захворювання на території області. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій регіону на позачерговому засіданні. Про це вранці у суботу, 9 жовтня, повідомляється на сайті міністерства охорони здоров'я України.
З 11 по 22 жовтня у Рівненській області відбудеться невідкладний "нульовий" тур вакцинації з уведенням вакцини ІПВ для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди триватимуть 90 днів і охоплюватимуть усе населення області цієї вікової групи.
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При цьому було вирішено, що невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання. Вони будуть забезпечені іншими формами навчання.
"Рівень імунізації дітей від поліо є недостатнім. Лише 53 відсотки малюків віком до року отримали планові щеплення в 2021 році. Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування", - заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
За даними МОЗ України, найнижчі рівні вакцинації від поліомієліту в Херсонській області - 40,7 відсотка, Івано-Франківській - 42,2 відсотка, Закарпатській - 43,1 відсотка, Запорізькій - 46,2 відсотка, Харківській - 46,5 відсотка, в Одеській та Київській областях - 47,5 відсотка.
Днями у Рівненській області зафіксували й підтвердили випадок паралічу в півторарічної дитини, спричинений захворюванням на поліомієліт. Батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.
Як повідомлялося, два випадки поліомієліту в Україні були у 2015 році зафіксовані на Закарпатті.