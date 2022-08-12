Через вибухи на складі боєприпасів в окупованому Криму евакуювали дві тисячі людей

Після того, як вранці у вівторок, 16 серпня, на складі у селищі Майське біля міста Джанкой в анексованому Росією Криму розпочалася детонація боєприпасів, з п'ятикілометрової зони біля складу евакуювали близько двох тисяч людей, повідомляє російська державна агенція "РИА Новости".

Також російські ЗМІ повідомиляють, що у самому Джанкої зайнялася трансформаторна підстанція.

За твердженнями окупаційної влади півострова, через вибухи постраждали двоє цивільних, їхньому життю нічого не загрожує. Міністерство оборони Росії заявило, що детонація боєприпасів в місці тимчасового зберігання почалася через "займання".

В Криму змінять маршрут руху потягів

Відразу після вибухів на місце пригоди виїхав голова окупаційної влади Криму Аксьонов. Він повідомив, що евакуйовані люди будуть розміщені у школах в найближчих населених пунктах.

Також він заявив про скорочення маршруту поїздів з РФ до Криму - вони зупинятимуться під Феодосією, далі півостровом людей везтимуть автобусами.

Снаряди вибухають вже кілька годин

Станом на 10:24 за київським часом детонація боєприпасів продовжувалася, повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. "Можете уявити собі, якої потужності склад боєприпасів було закладено російськими окупантами у фермах колишнього тваринницького комплексу села Майське", - написав він.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав вибухи під Джанкоєм "демілітаризацією". "Окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він у Twitter.

Вибухи на окупованих територіях

Зранку 16 серпня також стало відомо про два вибухи у районі підстанції в окупованому Мелітополі. "Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель", - написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, 9 серпня, в районі військового аеродрому "Саки" біля селища Новофедорівка на заході окупованого Росією Криму також пролунала серія вибухів. За оцінками збройних сил України, внаслідок вибухів Росія втратила більше дев'яти бойових літаків, за оцінками розвідки Великобританії - щонайменше вісім літаків. Російські ЗМІ повідомляли, що через вибухи постраждали 14 людей, одна людина загинула. В пункти тимчасового розміщення тоді евакуювали 252 людини.