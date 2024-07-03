Бундесвер закупить 105 танків Leopard та чотири ЗРК Patriot

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю для Бундесверу 105 бойових танків Leopard 2A8. Також в узгоджений у середу, 3 липня, пакет загальною вартістю близько 6 млрд євро входять чотири зенітно-ракетні комплекси Patriot, керовані ракети та артилерійські боєприпаси.

З цієї суми три мільярди євро будуть спрямовані на придбання танків. Закупівлю Leopard 2A8 також підтримав комітет Бундестагу з оборони, схваливши відповідну пропозицію міноборони Німеччини, зазначає Reuters.

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Танки Leopard для бригади в Литві

Очікується, що німецький виробник бронетехніки KNDS поставить Бундесверу нові танки до 2030 року. Танками Leopard буде оснащена німецька бригада в Литві, а також будуть закриті значні прогалини в оснащенні Бундесверу, що існують уже багато років, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

"Сьогодні ми справді змогли дати старт важливим проєктам у сфері озброєння, які реалізовуватимуться найближчими роками", - зазначив він. Пісторіус запевнив, що закупівлю боєприпасів буде значно прискорено та розширено.

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У пакеті передбачена допомога Україні

За словами голови комітету Маркуса Фабера (Marcus Faber), вирішені відразу кілька питань - нові танки будуть направлені до Литви для оснащення бригади Бундесверу, вони замінять старі моделі Leopard 2 на озброєнні німецької армії, а також нададуть можливість для подальшої допомоги Україні. "Такі великі подібні закупівлі показують, що ми серйозно ставимося до оборони та підтримки України у довгостроковій перспективі", - заявив Фабер.

Нагадаємо, бригада Бундесверу чисельністю близько 5000 військовослужбовців, яку планується розмістити у Литві на постійній основі, буде розгорнута 2025 року, а повної її боєздатності планується досягти до кінця 2027 року. Литовська бригада передбачає постійну присутність близько 4800 солдатів і 200 цивільних службовців у Руднінкаї поблизу Вільнюса та Руклі поблизу Каунаса. Як заявляв Пісторіус, таким чином Німеччина реагує на потреби Литви у забезпеченні її безпеки у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.