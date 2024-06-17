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ТехнологіїНімеччина

Оборонний концерн KNDS показав нову версію танка Leopard 2

Максим Сидоржевський | Жан Рофе
17 червня 2024 р.

Розробники називають Leopard 2A-RC 3.0 попередником танка нового покоління MGCS.

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Танк Leopard 2A-RC 3.0
Leopard 2A-RC 3.0Фото: KNDS Deutschland/picture alliance/dpa

Франко-німецька група компаній-виробників озброєнь KMW+Nexter Defense Systems (KNDS), представила нову версію основного бойового танка Leopard 2. Презентація відбулася в понеділок, 17 червня, на міжнародній виставці Eurosatory 2024 поблизу Парижа.

Екіпаж Leopard 2A-RC 3.0 складається з трьох осіб - командира, навідника і механіка-водія, оскільки відсутня потреба в заряджальнику. Танк оснащений дистанційно керованою вежею, здатною використовувати різні калібри основної гармати - від 120 до 140 міліметрів, а також автоматичною системою заряджання, що дає змогу здійснювати три постріли за 10 секунд. Башта відрізняється низьким силуетом, який знижує помітність танка та скорочує зону ураження на 30 відсотків. 

Розробники обіцяють, що танк має кращий захист корпусу, а також захист від загроз з близької відстані й з повітря. Зокрема, він має дистанційно керовану систему озброєння для захисту від безпілотників і систему керованих ракет, яка може бути використана для ураження цілей за межами візуальної видимості, навіть під час руху.

Презентація KNDS танка Leopard 2A-RC 3.0 на Eurosatory
Презентація танка Leopard 2A-RC 3.0Фото: Julien De Rosa/AFP/picture alliance/dpa

Технологічний попередник танка MGCS

KNDS називає розробку "найважливішим технологічним попередником" танка нового покоління MGCS (Main Ground Combat System), що створюється спільно Німеччиною та Францією.

У квітні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і його французький колега Себастьян Лекорню підписали в Парижі меморандум про взаєморозуміння, який передбачає рівний розподіл обов'язків між оборонними підприємствами двох країн у реалізації проєкту.

Розроблені в рамках проєкту машини, згідно з планами, приблизно з 2040 року замінять німецькі Leopard 2 і французькі Leclerc.

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