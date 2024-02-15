ГУР: Використанням "старлінків" РФ підриває переваги України

Російські війська використовують тисячі супутникових інтернет-терміналів Starlink, що може підірвати переваги України на полі бою. Про це заявив начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal (WSJ), опублікованому в четвер, 15 лютого.

За його словами, росіяни використовують Starlink на окупованих частинах України "досить давно". Однак Росія починає купувати термінали супутникового зв'язку в масштабах, які можуть підірвати значну перевагу України на полі бою, додав Буданов.

Очільник ГУР зауважив, що російські приватні фірми купують Starlink у посередників, які видають покупку за особисте користування і доставляють обладнання до Росії через сусідні країни. Як зауважує видання, Starlink є більш захищеним порівняно з мобільним зв'язком чи радіосигналами. Досі російські війська не мали подібної захищеної системи зв'язку.

В Україні працює близько 42 тисячі терміналів Starlink, які використовуються військовими, лікарнями, бізнесом та гуманітарними організаціями.

SpaceX заперечує поставки до РФ

Нагадаємо, кілька днів тому ГУР заявляло про використання росіянами на окупованих територіях "старлінків", втім не називало ймовірну кількість терміналів. У SpaceX на це заявили, що не ведуть жодних справ з урядом РФ чи з російськими військовими, ніколи не продавали Starlink у Росії та не відправляли обладнання в РФ. У компанії додали, що якщо отримають підтверджену інформацію про використання "старлінків" підсанкційними чи неавторизованими сторонами, то розслідують це і вживуть заходів для відключення терміналів.

За даними профільного видання "Мілітарний", росіяни отримують термінали Starlink через "паралельний імпорт". Їх закуповують підставні особи у третіх країнах. У самій Росії "старлінки" не працюють, але функціонують на окупованих територіях України.