Буданов анонсував "серйозну операцію" розвідки в Криму

Керівник ГУР заявив, що бойові місії, які проводила розвідка у Чорному морі,є підготовкою до серйозної операції в тимчасово окупованому Криму.

Бойові місії, які здійснили підрозділи розвідки у Чорному морі - це підготовка до серйозної операції у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив голова управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

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"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - сказав Буданов після презентації документального фільму "Війна за море: від Дніпра до Криму".

У фільмі різні підрозділи розвідки розповідали про бойові місії в 2022-2023 роках. Йшлося зокрема про висадку підрозділу "Шаман" на лівий берег Дніпра у Херсонській області, захоплення нафтогазовидобувних платформ та знищення кораблів російського флоту.

У відеозверненні до десятої річниці окупації Криму наприкінці лютого Буданов наголосив, що для успішної оборони та контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та бути присутньою на півострові. "Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "Кримським" мостом", - також заявив Буданов у зверненні.

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