Брюссель: Призов жителів Криму до армії РФ порушує міжнародне право

У Європейському Союзі назвали порушенням міжнародного гуманітарного права оголошений в анексованому Росією півострові Крим та в місті Севастополь черговий призов до збройних сил РФ. Подібну оцінку містить оприлюднена в четвер, 1 квітня, заява офісу верховного представника Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

"Це - ще одне порушення міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові", - йдеться в заяві.

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У заяві також нагадали про невизнання європейською спільнотою незаконної анексії Криму. "ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - ідеться в заяві.

Нагадаємо, напередодні в ООН повідомили про 43 зафіксованих випадки насильницьких зникнень у Криму з початку анексії Криму навесні 2014 року.

24 березня президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

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