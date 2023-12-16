Британія: шатдаун "Київстару" - найбільша кібератака РФ

Від початку повномасштабної війни Росії проти України хакерська атака на "Київстар" стала однією з наймасштабніших. У компанії досі працюють над усуненням її наслідків, хоча вже відновили доступ до більшості послуг.

Хакерська атака на компанію "Київстар" стала однією з наймасштабніших кібератак на українські мережі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йдеться в огляді військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в суботу, 16 грудня.

Там зазначають, що внаслідок атаки постраждала понад половина населення, що користується послугами "Київстару", та державні ресурси і екстрені служби, а також була порушена робота систем оповіщення про повітряні тривоги, деяких банків, банкоматів і торгових терміналів.

Паралельно мішенню DDoS-атаки став український віртуальний банк "Монобанк", що призвело до порушення доступу до його сайту.

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"Київстар" відновив доступ до мобільного зв'язку та інтернету

У британській розвідці зауважують, що ефект від кібератаки тривав щонайменше 48 годин. Хоча у "Київстарі" оголосили про відновлення роботи мобільного зв'язку ще 13 грудня, у низки абонентів він з'явився лише 14 грудня.

Про відновлення доступу до мобільного інтернету в компанії оголосили лише ввечері 15 грудня. За останньою інформацією, оприлюдненою оператором, поновили діяльність понад 95 відсотків базових станцій мобільного зв'язку, триває робота над запуском SMS і відновленням доступу до застосунку "Мій Київстар".

У компанії пообіцяли, що якість зв'язку буде покращуватись, втім визнали, що у деяких населених пунктах "все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком". "Як тільки ми дізнаємось, що стабілізаційні заходи пройшли успішно і сервіси працюють на 100 відсотків, ми обов'язково вас повідомимо", - додали у "Київстарі".

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