Київський суд обрав запобіжний захід екснардепу Арістову, якого підозрюють у брехні в документах, у вигляді особистого зобов'язання.

Печерський районний суд міста Києва у п'ятницю, 28 липня, обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання колишньому народному депутату від "Слуги народу" Юрію Арістову, якого викрили на відпочинку на Мальдівах під час начебто службового відрядження.

У Державному бюро розслідувань нагадали, що Арістов підозрюється у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані. Підозру в цьому йому вручили напередодні.

Хоча в повідомленні ДБР не називається прізвище фігуранта розслідування, саме Арістов останній тиждень був у центрі скандалу через відпочинок на Мальдівах, про який стало відомо завдяки журналістському розслідуванню.

У ДБР стверджують, що ексдепутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

"Це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці", - стверджують правоохоронці.

У бюро з'ясовують, яким чином Арістов, будучи народним депутатом України, зміг опинитися на курортному відпочинку, попри заборону на виїзд їм за кордон. Згідно з постановою Кабміну від 27 січня, у період дії воєнного стану держслужбовці та народні обранці можуть виїжджати за межі України лише у службове відрядження, для лікування і догляду за неповнолітніми дітьми.

Мальдіви замість відрядження

Офіційною підставою для виїзду Арістова за межі держави було триденне службове відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва України з литовським урядом.

Натомість, за даними слідства, екснардеп перебував за межами України у період з 05 червня по 22 липня 2023 року. Вже за кордоном він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня включно, стверджують у ДБР.

Після викриття ЗМІ відпочинку Арістова на Мальдівах лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував призупинення його членства у фракції та виключення з комітету з нацоборони та складання мандата. Сам Арістов 25 липня написав заяву на складання повноважень нардепа, а вже 27 липня 320 нардепів підтримали позбавлення його депутатського мандату. Сам Арістов наголошував, що його виїзд за кордон відбувся на законних засадах.