Депутат від "Слуги народу" складає мандат через скандал

Народний депутат від правлячої партії "Слуга народу" Юрій Арістов написав заяву на складання повноважень. Раніше українські журналісти-розслідувачі помітили його раніше під час відпочинку на Мальдівських островах.

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Арістов подав заяву на складання депутатських повноважень. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook. "Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - написав спікер українського парламенту у вівторок, 25 липня.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував рішення щодо Арістова, зокрема призупинення його членства у фракції та виключення з комітету з нацоборони та складання мандату.

Журналісти інвестигативного проєкту "Слідство. Інфо" у понеділок, 24 липня, повідомили, що нардепа Юрія Арістова, заступника комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, помітили під час відпочинку у п’ятизірковому готелі на Мальдівських островах.

Арістов був обраний до Ради 2019 року за списками партії "Слуга народу", з 2019 року очолював комітет з питань бюджету. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідку.