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Депутат від "Слуги народу" складає мандат через скандал

Роман Губа
2 год. тому

Народний депутат від правлячої партії "Слуга народу" Юрій Арістов написав заяву на складання повноважень. Раніше українські журналісти-розслідувачі помітили його раніше під час відпочинку на Мальдівських островах.

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Верховна Рада України
Верховна Рада УкраїниФото: Imago/P. Seyfferth

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Арістов подав заяву на складання депутатських повноважень. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook. "Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - написав спікер українського парламенту у вівторок, 25 липня.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував рішення щодо Арістова, зокрема призупинення його членства у фракції та виключення з комітету з нацоборони та складання мандату.

Журналісти інвестигативного проєкту "Слідство. Інфо" у понеділок, 24 липня, повідомили, що нардепа Юрія Арістова, заступника комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, помітили під час відпочинку у п’ятизірковому готелі на Мальдівських островах.

Арістов був обраний до Ради 2019 року за списками партії "Слуга народу", з 2019 року очолював комітет з питань бюджету. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідку.

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