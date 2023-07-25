Депутат від "Слуги народу" складає мандат через скандал
Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Арістов подав заяву на складання депутатських повноважень. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook. "Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - написав спікер українського парламенту у вівторок, 25 липня.
Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував рішення щодо Арістова, зокрема призупинення його членства у фракції та виключення з комітету з нацоборони та складання мандату.
Журналісти інвестигативного проєкту "Слідство. Інфо" у понеділок, 24 липня, повідомили, що нардепа Юрія Арістова, заступника комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, помітили під час відпочинку у п’ятизірковому готелі на Мальдівських островах.
Арістов був обраний до Ради 2019 року за списками партії "Слуга народу", з 2019 року очолював комітет з питань бюджету. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідку.