Екснардепа Арістова підозрюють у брехні в документах

Екснардепу від "Слуги народу", якого викрили на відпочинку на Мальдівах, повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів щодо терміну перебування за кордоном та мети відрядження.

Колишньому народному депутату від "Слугу народу" Юрію Арістову, якого позбавили мандата 27 липня, повідомили про підозру у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Як повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань ввечері четверга, 27 липня, депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

"Це було зроблено для відпочинку нардепа з його сім’єю в одному із готелів на території Мальдівської Республіки", - наголосили в ДБР.

За даними слідства, у період з 05 червня по 22 липня 2023 року екснардеп перебував за межами України. "Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з Урядом Литовської Республіки", - зазначили в ДБР та додали, що вже за кордоном він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня включно.

"При цьому, до електронної системи охорони здоров’я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався", - наголосили в ДБР. У повідомленні не згадується ім'я Арістова, але саме він останніми днями був у центрі скандалу через відпочинок на Мальдівах, про який стало відомо завдяки журналістському розслідуванню.

Арістова позбавила мандата

Після викриття ЗМІ відпочинку Арістова на Мальдівах лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував призупинення його членства у фракції та виключення з комітету з нацоборони та складання мандата. Сам Арістов 25 липня написав заяву на складання повноважень нардепа, а вже 27 липня 320 нардепів підтримали позбавлення його депутатського мандату. Сам Арістов наголошував, що його виїзд за кордон відбувся на законних засадах.

Згідно з постановою Кабміну від 27 січня, у період дії воєнного стану держслужбовці та народні обранці можуть виїжджати за межі України лише у службове відрядження, для лікування і догляду за неповнолітніми дітьми.