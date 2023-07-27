Відпочинок на Мальдівах: Рада позбавила мандата Арістова

Депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова позбавили мандата після викриття ЗМІ його відпочинку на Мальдівських островах. Це рішення Верховна Рада підтримала 320 голосами.

Верховна Рада України у четвер, 27 липня, позбавила народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова депутатського мандата.

Як повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, рішення підтримали 320 народних обранців.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував рішення щодо Арістова, зокрема призупинення його членства у фракції та виключення з комітету з нацоборони та складання мандата. Сам Арістов 25 липня написав заяву на складання повноважень нардепа після того, як громадськості стало відомо про його відпочинок на Мальдівах під час війни Росії проти України.

Сам Арістов стверджує, що його виїзд за кордон відбувся на законних засадах. "Оскільки я фігура політична, а відпустка моєї родини викликала неабиякий резонанс, я не хочу створювати передумови для дискредитації президента, партії "Слуга народу" та народу України. Тому негайно подав заяву про складання депутатських повноважень за власним бажанням", - написав він у Facebook. У Раді він обіймав посаду заступника комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На Мальдіви під час війни

Журналісти інвестигативного проєкту "Слідство. Інфо" 24 липня повідомили, що Арістова помітили під час відпочинку у п’ятизірковому готелі на Мальдівських островах.

У відповідь на це Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України почали розслідування законності виїзду на відпочинок Арістова під час повномасштабної війни РФ проти України. Адже, згідно з постановою Кабміну від 27 січня, у період дії воєнного стану держслужбовці та народні обранці можуть виїжджати за межі України лише у службове відрядження, для лікування і догляду за неповнолітніми дітьми.

Арістов був обраний до Ради 2019 року за списками партії "Слуга народу", з 2019 року очолював комітет з питань бюджету. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Читайте також: Рада звільнила міністра культури Ткаченка