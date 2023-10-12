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Бразилія знов скликає Раду безпеки ООН через війну в Ізраїлі

Анастасія Шепелева
12 жовтня 2023 р.

13 жовтня відбудеться засідання Ради безпеки ООН, скликане Бразилією через війну Ізраїля та ХАМАСу. Це вже друге засідання Радбезу, на першому думки її членів розділилися щодо політики стосовно Ізраїлю і палестинців.

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Дим над Сектором Гази
Наслідки ударів Ізраїлю по Сектору ГазиФото: Fatima Shbair/AP/picture alliance

Бразилія, яка наразі головує в Раді Безпеки ООН, скликає 13 жовтня засідання для обговорення конфлікту між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, повідомило увечері в середу, 11 жовтня, міністерство закордонних справ Бразилії.

Як йдеться у заяві, глава МЗС Бразилії Мауро Вієйра перервав поїздку по Азії, щоб поїхати до Нью-Йорка на засідання Ради Безпеки ООН для розгляду ситуації в Секторі Гази.

На наступний день після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль Бразилія вже скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Тоді думки її членів розділилися щодо політики стосовно Ізраїлю і палестинців, нагадує агенція AFP.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, своєю чергою, закликав міжнародну спільноту вжити термінових заходів для захисту як палестинського, так і ізраїльського цивільного населення, особливо зосередившись на тому, що у конфлікті страждають діти.

"Дітей ніколи не можна брати в заручники, незалежно від того, яка це частина світу. ХАМАС повинен звільнити ізраїльських дітей, яких викрали з їхніх сімей. Ізраїль повинен припинити бомбардування, щоб палестинські діти та їхні матері могли залишити Сектор Гази через кордон з Єгиптом", - написав Лула в соціальній мережі X.

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Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та Євросоюзі, спочатку вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази, а потім вторглися на ізраїльську територію. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію з метою знищення потенціалу ХАМАС і оголосив повну блокаду Сектора Гази. Відтоді армія Ізраїлю завдає ударів у відповідь по Сектору Гази з повітря і з моря.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус зранку 11 жовтня підтвердив загибель понад 1200 ізраїльтян, більшість з яких - цивільні. Ще понад 2 700 людей зазнали поранень, повідомив він, наголосивши, що ці дані, найімовірніше, не остаточні. Зранку 12 жовтня ізраїльські ЗМІ повідомили, що кількість загиблих і далі зростає і вжек сягнула 1300 людей. Ще близко 3300 людей, за їхніми даними, зазнали поранень.

Кількість жертв з палестинської сторони станом на ранок 12 жовтня зросла щонайменше до 1203, ще близько 5800 - зазнали поранень, повідомляє dpa з посиланням на місцеве міністерство охорони здоров'я.

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