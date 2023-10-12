Бразилія знов скликає Раду безпеки ООН через війну в Ізраїлі

13 жовтня відбудеться засідання Ради безпеки ООН, скликане Бразилією через війну Ізраїля та ХАМАСу. Це вже друге засідання Радбезу, на першому думки її членів розділилися щодо політики стосовно Ізраїлю і палестинців.

Бразилія, яка наразі головує в Раді Безпеки ООН, скликає 13 жовтня засідання для обговорення конфлікту між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, повідомило увечері в середу, 11 жовтня, міністерство закордонних справ Бразилії.

Як йдеться у заяві, глава МЗС Бразилії Мауро Вієйра перервав поїздку по Азії, щоб поїхати до Нью-Йорка на засідання Ради Безпеки ООН для розгляду ситуації в Секторі Гази.

На наступний день після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль Бразилія вже скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Тоді думки її членів розділилися щодо політики стосовно Ізраїлю і палестинців, нагадує агенція AFP.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, своєю чергою, закликав міжнародну спільноту вжити термінових заходів для захисту як палестинського, так і ізраїльського цивільного населення, особливо зосередившись на тому, що у конфлікті страждають діти.

"Дітей ніколи не можна брати в заручники, незалежно від того, яка це частина світу. ХАМАС повинен звільнити ізраїльських дітей, яких викрали з їхніх сімей. Ізраїль повинен припинити бомбардування, щоб палестинські діти та їхні матері могли залишити Сектор Гази через кордон з Єгиптом", - написав Лула в соціальній мережі X.

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Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та Євросоюзі, спочатку вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази, а потім вторглися на ізраїльську територію. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію з метою знищення потенціалу ХАМАС і оголосив повну блокаду Сектора Гази. Відтоді армія Ізраїлю завдає ударів у відповідь по Сектору Гази з повітря і з моря.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус зранку 11 жовтня підтвердив загибель понад 1200 ізраїльтян, більшість з яких - цивільні. Ще понад 2 700 людей зазнали поранень, повідомив він, наголосивши, що ці дані, найімовірніше, не остаточні. Зранку 12 жовтня ізраїльські ЗМІ повідомили, що кількість загиблих і далі зростає і вжек сягнула 1300 людей. Ще близко 3300 людей, за їхніми даними, зазнали поранень.

Кількість жертв з палестинської сторони станом на ранок 12 жовтня зросла щонайменше до 1203, ще близько 5800 - зазнали поранень, повідомляє dpa з посиланням на місцеве міністерство охорони здоров'я.

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