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Брянська і Ростовська області РФ уночі зазнали ударів

Олександр Куницький
11 грудня 2024 р.

Губернатори Брянської та Ростовської областей РФ повідомили про нічні атаки на ці регіони. В обох випадках зафіксовані пошкодження промислових об'єктів.

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Пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ ,серпень 2024 року
Пожежа на російській нафтобазі (ілюстративне фото)Фото: REUTERS

Влада двох російських областей - Брянської і Ростовської - заявила, що уночі ці регіони зазнали ударів. Так, губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив у Telegram-каналі, що в ніч на середу, 11 грудня, над цим російським регіоном було нібито збито 10 дронів.

Спочатку він написав, що постраждалих і руйнувань немає, але згодом визнав, що внаслідок атаки безпілотника у Брянську "сталося займання виробничого об'єкта". За його твердженням, загоряння нібито уже ліквідоване, інших деталей він не навів.

У Таганрозі пошкоджене промислове підприємство

Водночас губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що місто Таганрог уночі зазнало "ракетної атаки".

"Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці.  За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав", - написав він.

Мерка міста Світлана Камбулова повідомила, що пошкоджень зазнала котельня, в 27 багатоквартирних будинках відсутнє опалення. Поліція, за її словами, оточила район ураження і обстежує територію.

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В міноборони РФ заявили, що російська ППО уночі нібито збила 14 українських безпілотників над Брянською областю. Атаку на Ростовську область у російському відомстві не коментували.

Водночас український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram опублікував відео вибухів на території РФ.

За його словами, у Брянську дрони атакували нафтобазу "Транснефти". Водночас російський Telegram-канал ASTRA повідомляє, що, відповідно до їхнього аналізу, горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба" в селищі Свень поруч з Брянськом.

У Таганрозі ракети, за даними Цаплієнка, імовірно, поцілили по авіабудівному підприємству "Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва".

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