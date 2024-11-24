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У РФ заявляють про чергову масовану атаку українських дронів

Дмитро Шварц
24 листопада 2024 р.

Міноборони Росії заявило про збиття майже чотирьох десятків українських дронів, які атакували територію РФ вночі та вдень.

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Український військовий запускає безпілотник
Український військовий запускає безпілотникФото: picture alliance/dpa/ukrin

Міністерство оборони Росії заявило про те, що у ніч на неділю, 24 листопада, над територією Росії нібито було перехоплено та знищено 34 українських БпЛА. За його даними, сили ППО знищили 27 безпілотників над територією Курської області, ще чотири дрони збиті над Липецькою областю, два - над Бєлгородською та один - над Орловською.

Своєю чергою, губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що над регіоном було збито дві українські ракети та 27 дронів. Тим часом місцеві Telegram-канали опублікували відео сильного вибуху у Курську.

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У міноборони РФ згодом удень заявили ще про низку атак дронів на російські території. У відомстві звітують про збиття трьох безпілотників над Бєлгородською областю і по одному - над Брянською і Курською.

Нагадаємо, що Литва найближчим часом профінансує виробництво українських далекобійних БпЛА.

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