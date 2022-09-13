Боррель: Санкції ЄС послаблюють боєздатність армії РФ

Глава європейської дипломатії переконує уряди держав-членів ЄС не сповільнювати темпи військової допомоги Києву і каже, що Росія вже не може компенсувати втрати у війні з Україною.

Європейські санкції, запроваджені проти Росії через вторгнення в Україну, вже мають серйозні наслідки і істотно впливають на воєнну спроможність російської армії. Про це заявив високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у вівторок, 13 вересня, під час години запитань та відповідей у Європарламенті на тему "Поточна воєнна ситуація в Україні". Головний дипломат ЄС закликав європейські країни не послаблювати колективної підтримки України.

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"Якщо ви зазирнете у нутрощі розбитих на території України російських танків, то побачите там величезну кількість електронних компонентів від європейських високотехнологічних компаній. 45 відсотків російських технологій залежать від деталей, які надходили з Європи, і тепер цей імпорт припинився. Дві третини цивільних російських літаків вже не можуть здійматися у повітря, бо наші санкції не дають можливості отримувати запчастини, яких вони потребують", - пояснив Боррель. За його словами, санкції ЄС призвели до того, що "Росія вже не здатна компенсувати величезні військові втрати".

Боррель: Путін очікує, що позицію ЄС "зламає" зима

Відповідаючи на репліки депутатів про необхідність збільшити обсяги постачання зброї Україні, Боррель нагадав, що на базі Європейської служби зовнішньої діяльності було створено механізм обміну даними, за допомогою якого обробляються і координуються запити у зброї, які надходять з України. "Ми, разом із США та іншими партнерами намагаємося виконати ці запити", - наголосив дипломат.

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За його словами, Україна почала контрнаступ, який "показав гарні результати". Проте "Путін очікує, що демократії ослабнуть, що їх "зламає" зима", тому ЄС має продовжувати надавати допомогу. Боррель зауважив, що шість місяців тому на початку війни було важко повірити, що російська армія відступатиме. Проте це відбулося "завдяки мужності українців і нашій їм допомозі". "Я хочу звернутися до європейських громадян із закликом не послаблювати підтримку України, а продовжувати її, щоб цей конфлікт вирішився на користь України в інтересах її територіальної цілісності", - сказав верховний представник ЄС.

Німецький депутат Міхаель Ґалер (Michael Gahler) звернувся до Боррреля з проханням "поговорити за лаштунками" з представниками німецької влади, аби Берлін об’єднав довкола себе інші країни, зокрема, Францію, Італію та Іспанію, і забезпечив би "постачання танків в Україну". "Я не міністр оборони ЄС і не можу давати розпорядження, моя робота координувати зусилля урядів", - відповів Боррель. Щодо спілкування з керівництвом ФРН, то він запевнив, що говорить про допомогу Україні з усіма урядами ЄС, і вони запевняють, що готові її продовжувати.

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Боррель не радитиме Києву, коли починати переговори з РФ

Депутатів також цікавила думка Борреля щодо ймовірності початку мирних переговорів між Україною та Росією і те, чи підтримує він позицію президента України Володимира Зеленського, який заявив, що переговори з Москвою будуть можливі лише тоді, коли останній російський солдат залишить українську територію.

"Я не буду тією людиною, яка радитиме президенту України, коли починати мирні переговори з Росією, бо це він має справу з воєнним вторгненням. Якщо говорити про ЄС, то для нас, чим швидше почнуться такі переговори, тим буде краще", - сказав дипломат.

При цьому він наголосив, що зазвичай воюючі сторони починають перемовини "завдяки не диву, а певним обставинам". Наразі всі європейські лідери, які спілкуються з президентом РФ Путіним, отримують від нього "однакову відповідь": поки цілі у війні не досягнуті, він її не припинить. "Тож замість того, щоб питати у Зеленського про мирні переговори, треба питати у Путіна, коли і як він припинить агресію", - заявив Боррель.